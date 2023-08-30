تأجيل محاكمة شقيقين بتهمة قتل عامل في منشأة القناطر لـ23 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة شقيقين بتهمة قتل عامل لخلافات سابقة بينهم بمنطقة منشأة القناطر، لجلسة ٢٣ سبتمبر.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 3235 لسنة 2022 منشأة القناطر.

كما اتهمتهما بحيازة سلاح ناري وبندقية آلية بدون ترخيص.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين "سامح. ه. ع"، "محمد. ه."بعد أن وجهت إليهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

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وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين قتلا عمدا شخص وذلك علي خلفية خلافات سابقة بينهم، كما إحرزا سلاح ناري وبندقية آلية.

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة