مدينة العلمين الجديدة تحتفل بالمنافسة العمالية على الطريقة الصينية

شهدت مدينة العلمين الجديدة احتفالًا خاصًا بالمنافسة العمالية التي تقام عادةً بشكل دوري في مشروع أبراج الدوان التاون والبرج الأيقوني وعلى الطريقة الصينية، وسط الأجواء المبهجة وتسليم الأعلام لكل قسم في المشروع ( قسم البناء والتشييد وجميع القطاعات المشاركة بالمشروع)، بالتعاون مع وزراة الإسكان والشركة الصينية العامة المنفذة للمشروع بمصرCSCEC.

وفاز في هذه المسابقة بالتحديد برج قطاع D01 وهو برج شاهق يبلغ عدد الأدوار فيه إلى ٥٦ دورا وارتفاعه يصل إلى ٢٠٠ متر ( والجدير بالذكر أن تم الانتهاء من ٣٨ دورا حتى الآن وهذا رقم قياسي جديد في مجال إنشاء الأبراج الشاهقة ).

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قال المهندس رضا بولس، مسئول المشروع بوزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية، إن مشروع مدينة العلمين، يعد نموذج آخر للتعاون الصيني المصري في إطار مبادرة «الحزام والطريق» بعد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة CBD، ويعد حاليًا أكبر مشروع تم توقيعه من قبل الشركة الصينية في السوق المصري، وهو أيضًا نقطة البداية ومركز بناء مدينة العلمين الجديدة، يشمل نطاق الأعمال في هذا المشروع تصميم وبناء برج أيقوني شاهق الارتفاع ومجهز جيدًا وأربعة أبراج سكنية شاهقة الارتفاع ومجهزة بدقة عالية ومرافق تجارية وهندسة المناظر الطبيعية، وتبلغ مساحة البناء حوالي 1.09 مليون متر مربع من بينها يبلغ ارتفاع البرج الأيقوني حوالي 300 متر، وتبلغ مساحته حوالي 460 ألف متر مربع، فهو يعد أكبر مساحة لمبني منفرد تابع للشركة الصينية في الخارج، وهو ايضًا أكبر مبني شاهق الارتفاع من الخرسانة المسلحة بالكامل في أفريقيا.

والجدير بالذكر أن هذا الاحتفال الغرض منه هو تشجيع الإدارات المختلفة في المشروع على تحقيق نتائج سريعة تتوافق مع الجدول الزمني الخاص بالمشروع بأعلى جودة ممكنة.

والحرص على العمل الجماعي وتكاتف أقسام الإدارة الواحدة هو بالفعل الوسيلة المثالية لتحقيق الأهداف والحفاظ على الجدول الزمني الموضوع للمشروع.

نتيجة لهذه المنافسة يحدث الدمج المنشود بين كل الأقسام وبعضها وأيضًا بين الثقافتين المختلفتين المصرية والصينية.

وقال وا نينا دونج مدير مشروع الشركة الصينية، إن المشروع يعد نموذج آخر للتعاون الصيني المصري في إطار مبادرة «الحزام والطريق» مما يدل على اعتراف الحكومة المصرية بجودة البناء الصيني وجودة الخدمة، كما يعتبر مشروع البرج الأيقوني من أهم أولويات مشروع مدينة العلمين الجديدة، فبعد اكتماله سيصبح أحد أطول عشرة مبان سكنية في العالم، مشيرا إلى أن المشروع واجه العديد من المشكلات مثل مشكلة المقاومة العالية في مرحلة بناء أساسات الخوازيق ومشكلة عزل المياه الجوفية.

جاء الاحتفال بحضور كلا من المهندس رضا بولس ممثل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمسؤل عن متابع الأعمال التنفيذية لأبراج الداون تاون في مدينة العلمين الجديدة،المهندس عمرو عبدالسلام، مدير المكتب الاستشاري بمشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة بمكتب دار الهندسة الاستشارى العام للمشروع. مدير مشروع ابراج العلمين وا نينا دونجو، و مدير مشروع برج D0، نائب مدير مشروع برج D01