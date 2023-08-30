بشائر بريكس، السفير الهندي يزور مناجم الفوسفات بالوادي الجديد للاستثمار المشترك

زار "أجيت جوبتيه"، السفير الهندي بالقاهرة يرافقه الملحق التجاري بالسفارة، مناجم شركة فوسفات مصر التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية في محافظة الوادي الجديد، لبحث سبل الاستثمار المشترك في مجالات مشروعات القيمة المضافة لخام الفوسفات وذلك كأولى بشائر الانضمام لمجموعة "بريكس".

فيما أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، أن زيارة السفير الهندي لمناجم شركة فوسفات مصر في محافظة الوادي الجديد، تأتي ثمار توجيهات ومساعي القيادة السياسية في انضمام مصر لمجموعة " بريكس" والتي تضم دول البرازيل والهند روسيا وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد المصري ويزيد من فرص الاستثمار المتبادل مع هذه الدول.

وأكد الملا، أن انضمام مصر لمجموعة "بريكس" سيزيد فرص تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الدول الأعضاء الأخرى وتوسيع فرص التجارة والاستثمار، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل القومي.

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من جانبه أكد المهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة فوسفات مصر بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن مناجم الشركة في هضبة أبو طرطور بمركز الخارجة في محافظة استقبلت السفير الهندي والملحق التجاري بالسفارة الهندية، وتضمنت الزيارة تفقد مناجم الفوسفات في الهضبة بقطاع "المغربي الليفية" ومناطق استخراج الخام والكسارات وخط التعبئة الجديد بالإضافة لتفقد البنية التحتية والمرافق والخدمات المتواجدة بالمشروع والذي يؤهله لتنفيذ مشروعات القيمة المضافة ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة مثل مصنع حامض الفوسفوريك أو الأسمدة والتي تسعى الوزارة والقيادة السياسية لتنفيذها لتحقيق أعلى استفادة من الثروات التعدينية.

وأضاف عبد العظيم، أن توجيهات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بتكثيف أوجه التعاون والبحث مع الشركات الاستثمارية على المستوى المحلي أو الدولي لتنفيذ شراكة في مشروعات القيمة المضافة لخام الفوسفات، وهو ما حدث بالفعل خلال زيارة السفير الهندي لمناجم الشركة بالوادي الجديد، حيث تم التباحث والنقاش حول سبل الفرص الاستثمارية المتاحة مع الجانب الهندي متمثلة في إقامة مشروعات القيمة المضافة أو توريد الخام لشركات هندية تعمل في مجال الأسمدة أو حامض الفسفوريك أو مشروعات القيمة المضافة بشكل عام.

وأشار رئيس شركة فوسفات مصر، إلى اعجاب السفير الهندي بمقومات الشركة والتأكيد على بحث فرص استثمار قوية مع الشركة خلال الفترة القليلة المقبلة وزيارة مناجم الشركة في أسوان خلال شهر سبتمبر القادم، كما تضمنت الزيارة تقديم درع الشركة للسفير الهندي والملحق التجاري، وتبادل الهدايا التذكارية مع السفير الهندي والذي قدم هدايا تذكارية وتراثية معبرة عن الحضارة الهندية لقيادات الشركة.

من جانبه أكد طارق إمام سلامة، نائب رئيس شركة فوسفات مصر لتنمية الأعمال والمشروعات، أن الزيارة تضمنت تقديم عروض تقديمية لجميع إمكانيات الشركة ومناجمها والبنية التحتية والخدمات بمواقع الشركة كلها سواء موقع أبور طرطور بالوادي الجديد، أو مواقع البحر الأحمر والسباعية في أسوان، حيث ستكون هناك زيارة في شهر سبتمبر المقبل للسفير الهندي ووفود شركات هندية لمناجم الشركة في منطقة السباعية بأسوان، لتفقد مناجم الفوسفات هناك كخطوة للتعاون وللاستثمار " الحكومي – حكومي " مع الجانب الهندي يعقبه توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم عن المشروعات المشتركة في مجال خام الفوسفات حيث تصدر الشركة 12 % من حجم الإنتاج من الخام لدولة الهند.



وأضاف طارق، أن زيارة السفير الهندي لموقع الشركة بهضبة أبو طرطور تضمنت تفقد ميداني لمواقع استخراج الخام بالهضبة ومناطق الكسارات التي تتولى تجهيز حجم الخام حسب متطلبات السوق وحسب رغبة العمل ومناطق فرز الخام حسب درجة النقاوة ونسبة خامس أكسيد الفوسفور به بالإضافة لتفقد مرافق البنية التحتية والخدمات اللوجيستية وآبار المياه وجميع الخدمات التي تؤهل الشركة لتنفيذ مشروعات القيمة المضافة بقوة وبنجاح في ظل مساعي قيادات الشركة للتوسع في تنفيذ هذه المشروعات بالتوازي مع مشروعات الاستكشاف الجديدة التي تتم في مناطق متنوعة بالهضبة.