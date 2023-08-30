ورشة عمل عن المبادرة الرئاسية للفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية ببنها الجامعي

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بعمل رئيس جامعة بنها صباح اليوم أعضاء اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية وذلك على هامش ورشة عمل عن المبادرة الرئاسية للفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية خلال فعاليات حملة 100 يوم صحة والتي تعقد في قاعات مستشفى بنها الجامعي، وذلك فى إطار احتفال المحافظة بعيدها القومي.



جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشرى ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيلة كلية الطب البشرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، رفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية.

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وضم أعضاء اللجنة كل من الدكتور عماد حمادة رئيس اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام، والدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة لشئون التدريب، والدكتور أحمد مرسي مقرر اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية والدكتور عبد الحليم جمعه، والدكتورة نيرمين مصطفي، والدكتور أحمد مجدي والدكتور خالد عبد العزيز اعضاء المكتب التنفيذي للمبادرة.



وأشار الدكتور ناصر الجيزاوى إلى أن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام ٢٠١٨ تحت شعار (١٠٠ مليون صحة)، ساهمت في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين مؤكدا على مشاركة جامعة بنها فى تنفيذ المبادرة الرئاسية حملة 100 مليون صحة بالتعاون مع وزارة الصحة للكشف وعلاج فيرس سي وأمراض السكر والضغط، من خلال المستشفى الجامعي، كما أطلقت الجامعة العديد من القوافل الطبية ضمن مبادرة السيد الرئيس "حياة كريمة" إلى قرى محافظة القليوبية وخاصة القرى الأكثر احتياجًا انطلاقًا من الدور المجتمعي لها وتوفير رعاية صحية متكاملة لأبناء محافظة القليوبية.



ومن جانبه أشار الدكتور محمد الأشهب على الدور الذى تقوم به كلية الطب البشرى ومستشفى الجامعة في خدمة وتنمية المجتمع والمشاركة في كل المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة والتي تخدم كافة المواطنين بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية، مشيرا أن كلية الطب واساتذتها يقدمون نظام صحي قوي وخدمات طبية لائقة لجميع ابناء محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة بمعايير عالمية تواكب التطور الذي تشهده مصر حاليًا في جميع المجالات.



وأوضح الدكتور عماد حمادة أن فكرة السرطان في مصر تغيرت في الفترة الاخيرة بعد زيادة الاهتمام بعلاجها واطلاق العديد من المبادرات الرئاسية وتوفير الإمكانيات لعلاجها، مما ساهم في الكشف المبكر عن الأورام لعلاجها مبكرا.



وقال الدكتور عمرو الدخاخنى بأنه يتم عقد ورش عمل بمستشفى الجامعة حاضر فيها أعضاء اللجنة منها ورشة عمل عن منظار عنق الرحم بقاعة قسم الصدرية، ورشة عمل عن سرطان البروستاتا بقاعة قسم الجلدية، ورشة سرطان الرئة بقاعة قسم الأشعة، ورشة سرطان القولون بقاعة قسم الكبد بالإضافة إلى عقد جلسة حوارية نقاشية عن المبادرة بديوان عام المحافظة بقاعة الاجتماعات الكبرى.