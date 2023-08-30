الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

ورشة عمل عن المبادرة الرئاسية للفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية ببنها الجامعي

جامعة بنها، فيتو
جامعة بنها، فيتو

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بعمل رئيس جامعة بنها صباح اليوم أعضاء اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية وذلك على هامش ورشة عمل عن المبادرة الرئاسية للفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية خلال فعاليات حملة 100 يوم صحة والتي تعقد في قاعات مستشفى بنها الجامعي، وذلك فى إطار احتفال المحافظة بعيدها القومي. 

 

محافظ القليوبية يشهد اليوم حفل توزيع أجهزة كهربائية للمقبلين على الزواج

كيف بدأ نجيب محفوظ مشوار الكتابة؟


جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشرى ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيلة كلية الطب البشرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية،  رفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية.

Advertisements


وضم أعضاء اللجنة كل من الدكتور عماد حمادة رئيس اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام، والدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة لشئون التدريب، والدكتور أحمد مرسي مقرر اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية والدكتور عبد الحليم جمعه، والدكتورة نيرمين مصطفي، والدكتور أحمد مجدي والدكتور خالد عبد العزيز اعضاء المكتب التنفيذي للمبادرة.

  
وأشار الدكتور ناصر الجيزاوى إلى أن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام ٢٠١٨ تحت شعار (١٠٠ مليون صحة)، ساهمت في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين مؤكدا على  مشاركة جامعة بنها فى تنفيذ المبادرة الرئاسية حملة 100 مليون صحة بالتعاون مع وزارة الصحة للكشف وعلاج فيرس سي وأمراض السكر والضغط، من خلال المستشفى الجامعي، كما أطلقت الجامعة العديد من القوافل الطبية ضمن مبادرة السيد الرئيس "حياة كريمة" إلى قرى محافظة القليوبية وخاصة القرى الأكثر احتياجًا انطلاقًا من الدور المجتمعي لها وتوفير رعاية صحية متكاملة لأبناء محافظة القليوبية.


ومن جانبه أشار الدكتور محمد الأشهب على الدور الذى تقوم به كلية الطب البشرى ومستشفى الجامعة في خدمة وتنمية المجتمع والمشاركة في كل المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة والتي تخدم كافة المواطنين بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية، مشيرا أن كلية الطب واساتذتها  يقدمون نظام صحي قوي وخدمات طبية لائقة لجميع ابناء محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة بمعايير عالمية تواكب التطور الذي تشهده مصر حاليًا في جميع المجالات.


وأوضح الدكتور عماد حمادة أن فكرة السرطان في مصر تغيرت في الفترة الاخيرة بعد زيادة الاهتمام بعلاجها واطلاق العديد من المبادرات الرئاسية وتوفير الإمكانيات لعلاجها، مما ساهم في الكشف المبكر عن الأورام لعلاجها مبكرا.


وقال الدكتور عمرو الدخاخنى بأنه يتم عقد ورش عمل بمستشفى الجامعة حاضر فيها أعضاء اللجنة منها ورشة عمل عن منظار عنق الرحم بقاعة قسم الصدرية، ورشة عمل عن سرطان البروستاتا بقاعة قسم الجلدية، ورشة سرطان الرئة بقاعة قسم الأشعة، ورشة سرطان القولون بقاعة قسم الكبد بالإضافة إلى عقد جلسة حوارية نقاشية عن المبادرة بديوان عام المحافظة بقاعة الاجتماعات الكبرى.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

100 مليون صحة المبادرة الرئاسية رئيس جامعة بنها مستشفي بنها الجامعي

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يفتتح عددا من مشروعات التطوير بمراكز الشباب

الاجتماع التحضيري لتسجيل أبطال القليوبية في أوليمبياد الطفل المصري

كان رايح يصلي الفجر، وفاة معاذ ضحية حادث تصادم بنها

جامعة بنها تفتتح غرفة الموسيقي بمركز رعاية الموهوبين والمُبدعين

الأكثر قراءة

الأهلى يكذب تصريحات مدير المنتخب الوطني

بعد الانخفاضات المتتالية، آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

الأرصاد: ارتفاع جديد في درجات الحرارة غدا

تطور سريع، تقارير تكشف موعد رحيل محمد صلاح عن ليفربول

سعر الذهب اليوم الأربعاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية (رابط مباشر)

بسبب البيرول، سؤال برلماني عن الخصومات في مرتبات المعلمين

قناة الأهلي تكشف موعد مباراة الفريق الودية

الكهرباء توضح خطوات نقل ملكية العدادات

Advertisements

منوعات

المزيد

سكان 6 دول يموتون مبكرا 8 سنوات

رئيس دولة يطالب بزيادة راتبه بأثر رجعي

رئيس وزراء اليابان يتناول وجبة سمك من مياه فوكوشيما لإثبات خلوها من الإشعاع (فيديو)

رحلة فضاء تجارية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

توقعات بارتفاع أسعار الأرز في الأسواق خلال الفترة المقبلة لهذه الأسباب

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم 30-8-2023

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأربعاء 30-8-2023

المزيد

انفوجراف

الأعراض والأسباب.. ما تريد معرفته عن نقص الكالسيوم في الجسم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم المسح على الجورب الأعلى الملبوس على آخر بطهارة واحدة؟ الإفتاء تجيب

أدعية الفجر كما وردت عن النبي

تفسير حلم حلق اللحية في المنام وعلاقته بالمال الكثير وصلاح الأحوال

المزيد
الجريدة الرسمية