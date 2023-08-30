شرم الشيخ للمسرح الشبابي يكشف القائمة القصيرة لعروض دورته الثامنة
كشف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الثامنة برئاسة المخرج مازن الغرباوي عن القائمة القصيرة للعروض المرشحة للتصفية النهائية بمسابقات المهرجان.
عروض مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
ويضم المهرجان ثلاث مسابقات وهي: "مسابقة مسرح الشارع، والفضاءات المسرحية غير التقليدية، ومسابقة عروض المونودراما، ومسابقة العروض الكبرى".
وتقدم لهم 413 عرضًا مسرحيًا من أكثر من 57 دولة حول العالم، وقد خضع منهم 250 عرضًا للمشاهدة ولم يخضع باقي العروض بسبب مخالفة الشروط، وتم إختيار 152 عرضًا مسرحيًا للقوائم القصيرة للمسابقات الثلاثة.
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
وضمت القائمة القصيرة للعروض الكبرى 81 عرضًا ومنهم: عرض " Hot Clown Sex"من أمريكا، وعرض " Uturunca" من الأرجنتين، وعرض " Pulgarcita#NiUnaMenos" من الأرجنتين بالإضافة إلى عرض " Vay-Vay" من أرمانيا، وعرض " Disappearing" من بلغاريا، وعرض " Niko Nikoladze" من چورجيا " وعرض " APN".
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