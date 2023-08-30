الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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محافظات

أنشطة دعوية لنشر الفكر الوسطي المعتدل بأوقاف الوادي الجديد

مساجد الوادي الجديد،
مساجد الوادي الجديد، ڤيتو

نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الدعوية، وذلك في إطار تكليف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بتكثيف الجهود فى تنفيذ الأنشطة القائمة من المقارئ القرآنية، والبرنامج التثقيفى للطفل، والأسابيع والقوافل الدعوية، والدروس المنهجية، والمنبر الثابت، ومجالس الإفتاء، مع تلقى مقترحاتهم بأى أنشطة أخرى، ورعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود شاهين مدير مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، في بيان له اليوم الأربعاء، أن مساجد المحافظة شهدت العديد من الأنشطة القرآنية والتثقيفية، منها:
١- مقارئ الأئمة: ١٤ مقرأة موزعة على ١٢ إدارة، يحضر فيها ١٠٦ إمام وخطيب
٢- البرنامج التثقيفي: يعقد في ١٠٣ مسجدا موزعة على ١٢ إدارة. يتم فيها تعليم القرآن الكريم والسنة النبوية والآداب والسلوك
٣- الدروس المنهجية: عقدت أمس ٥ دروس منهجية في العقيدة والتفسير والحديث بإدارات: الخارجة وباريس وبولاق والقصر
٤- الأسبوع الثقافي: ويعقد هذا الشهر في إدارة بلاط.

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دعا مدير أوقاف الوادي الجديد،إلى تكثيف الأنشطة الدعوية والتثقيفية بما يحمي العقول من المخاطر والأفكار "العفنة" التي تهدم ولا تبني، وتضل ولا تهدي، وتفسد ولا تصلح، منبها إلى أن الفضاء الإلكتروني ليس بديلًا عن اللقاءات والأنشطة التفاعلية مع الجماهير مباشرة؛ لكن نظرا لأن العالم سريع التغير "فإننا بحاجة إليها معا".

وقال الدكتور محمود شاهين إن "رجال الدعوة يقع على عاتقهم في المرحلة الحالية دور مهم وخطير، فهم أقوى سلاح نواجه به الأفكار الخاطئة الهدامة لما لرجال الدعوة والأئمة من مكانة وثقل في المجتمع".

وأكد مدير أوقاف الوادي الجديد، علي أهمية الحرص على تقوية الحس الإيماني من خلال تكثيف الأنشطة الدعوية من مجالس الإقراء ومجالس الإفتاء والدروس المنهجية ودروس الواعظات والمنبر الثابت ومجلس الفقه ومجلس الحديث والأسابيع الدعوية والبرنامج الصيفي للطفل وبرنامج اقرأ الصيفي بمكتبات المساجد، وكذلك تكثيف الأنشطة القرآنية من مقارئ الأئمة ومقارئ الأعضاء والمقارئ النموذجية، ومقارئ الجمهور ومقارئ الواعظات لأقصى طاقة ممكنة، مع المتابعة المستمرة والدقيقة والدورية على جميع المساجد.

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