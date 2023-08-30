الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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أخبار مصر

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

معاشات سبتمبر، فيتو
معاشات سبتمبر، فيتو

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف معاشات شهر سبتمبر 2023 بداية يوم واحد في شهر سبتمبر الموافق الجمعة القادمة وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد والبنوك وكافة فروع بنك ناصر الاجتماعي بالإضافة إلى منافذ شركة فوري والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة. 

زيادة معاشات 2023 

كانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها رقم 18 مكرر (ج)، الصادر في 10 مايو 2023، قرارًا جمهوريًّا للرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 187 لسنة 2023، بشأن زيادة المعاشات المقررة بنسبة 15% بدءًا من أول إبريل الماضي.

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15 % زيادة في المعاشات المستحقة

وتزداد بنسبة (١٥ ٪ بدءًا من ١/٤/٢٠٢٣ المعاشات المستحقة قبل هـذا التاريخ، والمقررة وفقًا لأحكام القانونين الآتيين:

1- القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤ فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

٢- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، وتسري بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:

( أ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعـاش المـستحق لصاحب المعاش، وما أضيف إليه من زيادات حتى ٣١/٣/٢٠٢٣.

 

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