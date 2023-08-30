صفاء عبد المنعم فى ضيافة ورشة الزيتون الاثنين المقبل

تنظم ورشة الزيتون لقاء مفتوحا مع الكاتبة صفاء عبد المنعم، لمناقشة مجموعتها القصصية " فنجان قهوة بـ 7 جنيه" والصادرة عن دار المحرر للنشر، وذلك فى الساعة السابعة مساء يوم الاثنين 4 سبتمبر المقبل.

صفاء عبد المنعم

صفاء عبد المنعم، كاتبة وقاصة وباحثة في الأدب الشعبي من مواليد 27 ديسمبر عام 1960، وزوجة الشاعر المصري الراحل مجدي عبد الهادي الجابري، حصلت على ليسانس التربية من جامعة عين شمس كما حصلت على دبلوم نقد فني قسم التذوق من أكاديمية الفنون.

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صدر لها العديد من المؤلفات التي تزيد على 40 كتابا منها حكايات الليل، تلك القاهرة تغريني بسيقانها العارية، أشياء صغيرة وأليفة، بنات في بنات، بشكل أو بآخر، من حلاوة الروح، في الليل لما خلى، التي رأت، بيت فنانة وستى تفاحة، بالإضافة إلى مجموعة أعمال للأطفال منها العمة توتة، ضيعة القطط البيضاء، حكايات بسملة، فوق الشجرة طاووس، حكايات من حلايب.

وحصلت الكاتبة صفاء عبد المنعم على العديد من الجوائز على عدة جوائز منها يوسف أبو رية من اتحاد كتاب مصر، والمركز الثاني في جائزة القصة القصيرة من وزارة الشباب والرياضة،وتم تكريمها في مؤتمر أدباء مصر بالأقصر عام 2004، بالإضافة إلى تكريمها فى ملتقى الشارقة الثقافي فى 2022.