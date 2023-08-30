الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

استكمالاً لسلسلة المناقشات الخاصة بهذا الملف وبالتوازى مع ورش العمل المنعقدة بخصوصه....

محافظ دمياط تجتمع مع ممثلى الغرفة التجارية لبحث تطوير صناعة الأثاث

محافظ دمياط تجتمع
محافظ دمياط تجتمع مع اعضاء الغرفة التجارية،فيتو

عقدت منال عوض محافظ دمياط، اجتماع اليوم، مع ممثلى الغرفة التجارية بدمياط وشعبة الأثاث بها، وذلك لاستكمال المناقشات الخاصة بملف تطوير صناعة الأثاث بالمحافظة والنهوض بها والتى تأتى بالتوازى مع ورش العمل المنعقدة لرسم السياسات المتعلقة بتلك الاستراتيجية وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية وفى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء...

وتناول الاجتماع مناقشة كافة المحاور والمقترحات التى تم طرحها خلال ورشة العمل المُنعقدة مطلع الاسبوع الجارى، بحضور ممثلى وزارتى الصناعة وقطاع الأعمال والهيئة العامة للاستثمار ومدينة دمياط للأثاث،  والتى تضمنت طرح آليات تطوير الصناعة بشكل كامل من خلال شقى التعليم والتدريب وتحديث الصناعة بما يتواكب مع متطلبات السوق المحلى والدولى، وأيضًا فتح آفاق تسويقية داخليًا وخارجيًا، هذا إلى جانب آلية تفعيل دور مركز تكنولوجيا الأثاث لتدريب الصناع والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار لجذب المستثمرين والترويج للمنتج الدمياطي، وكذلك التعاون مع وزارة قطاع الأعمال لتوفير الأخشاب وبعض الخامات المستخدمة فى صناعة الأثاث والتقليل من الاستيراد..

Advertisements

وفى سياق متصل،، بحثت " محافظ دمياط " سُبل مد جسور التواصل مع الجهات المختلفة للاستفادة من جميع الخبرات بهذا المجال  ، وبحثت أيضًا مقترحات الغرفة الخاصة بإمكانية إنشاء مجلس استشارى موحد يضم خبراء من تلك الجهات يكون مقره داخل المحافظة بما يساهم فى دعم الصناعة، وكذا مدى إمكانية عقد بعثات خارجية للصناع للتدريب والترويج للمنتج بدول العالم، علاوة على عقد معارض بشكر دائم لتحقيق الجدوى الاقتصادية من اقامتها، وإمكانية إطلاق مبادرات تحت شعار " افتح ورشتك" لتقديم قروض ميسرة للصناع وأيضًا عقد دورات تدريبية لهم بمجالات التسويق الإلكتروني...

وأشارت " محافظ دمياط " إلى أنه يجرى بحث كافة المقترحات التى قدمتها الغرفة والصناع والجهات المعنية لرسم إستراتيجية محددة ومدروسة لإحداث تنمية متكاملة بقطاع الأثاث من خلال وضع خطة قصيرة الاجل وطويلة المدى للتعامل مع الملف وتحقيق خطوات حقيقية تضمن تطوير وتوطين وتعميق صناعة الأثاث..

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأثاث الهيئة العامة للاستثمار الدكتورة منال عوض الدكتورة منال عوض محافظ دمياط السيد رئيس الجمهورية الغرفة التجارية بدمياط محافظ دمياط مدينة دمياط بدمياط

مواد متعلقة

المجمع الإسلامي بالسنانية في دمياط ينظم ندوة حول ترشيد استهلاك المياه

المصري للتأمين يرصد فعاليات ماراثون معا ضد السرطان

النني وزينتشينكو يدعمان أرسنال أمام برايتون من ملعب الإمارات (صور)

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين أرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي (صور)

أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

طرح فيلم 19 ب بالسينمات العربية 31 مايو

معلومات الوزراء يستعرض مفهوم السلع الخضراء وتأثير التجارة فيها على التنمية المستدامة

صحيفة تركية: محمد النني يرحل عن أرسنال وهذا النادي وجهته

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار منتجات 5 شركات في السوق، وقائمة بالأسعار الجديدة وموعد التطبيق

الكهرباء توضح خطوات نقل ملكية العدادات

سعر الذهب اليوم الأربعاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية (رابط مباشر)

فرصة الأهلي والزمالك، استبعاد إثيوبيا وجيبوتي من الدول المستضيفة للمباريات الأفريقية

التلفزيون الرسمي في الجابون يعلن وضع الرئيس علي بونجو قيد الإقامة الجبرية

علياء بسيوني تثير الجدل على السوشيال ميديا، والنشطاء: فيه حد يتجوز أحمد سعد

بعد الانقلاب عليه، 8 معلومات عن رئيس الجابون علي بونجو (صور)

مفاجأة، محمد الشناوي يفضل التواجد مع منتخب مصر في مباراة إثيوبيا

Advertisements

منوعات

المزيد

رئيس دولة يطالب بزيادة راتبه بأثر رجعي

رئيس وزراء اليابان يتناول وجبة سمك من مياه فوكوشيما لإثبات خلوها من الإشعاع (فيديو)

رحلة فضاء تجارية

إداليا في طريقه إلى فلوريدا مهددا بهبوب عواصف خطيرة، ما علاقة القمر الأزرق بالإعصار

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

توقعات بارتفاع أسعار الأرز في الأسواق خلال الفترة المقبلة لهذه الأسباب

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم 30-8-2023

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأربعاء 30-8-2023

المزيد

انفوجراف

الأعراض والأسباب.. ما تريد معرفته عن نقص الكالسيوم في الجسم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حلق اللحية في المنام وعلاقته بالمال الكثير وصلاح الأحوال

تفسير حلم العزاء في المنام وعلاقته بوجود مشاكل كبيرة

5 أعمال صالحة تؤدى بين الفجر والشروق

المزيد
الجريدة الرسمية