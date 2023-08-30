الأربعاء 30 أغسطس 2023
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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية (رابط مباشر)

مؤشرات الذهب، فيتو
مؤشرات الذهب، فيتو

أسعار الذهب اليوم الأربعاء  ، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي حوالى  2513.84 جنيها للشراء، والسعر الاسترشادي لـسعر جرام الذهب اليومى هو معيار لحركة تداولات الذهب اليومية بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام، وبحسب الأسعار على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح لشراء جرام 24 يمكن معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت  من  هنـــــــــا

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التحليل الفنى  لمؤشر الذهب العالمي

وهناك حالة من الانخفاض الطفيف في مؤشر الذهب العالمي ليثبت عند المستوى 1936.30 دولار للأونصة الواحدة، وهذا بعدما جاء السعر للأونصة الواحدة هابطا من المستوى 1990 دولارا للأونصة الواحدة، كما أن هناك هبوطا من السعر العالمي حاليا في تلك الفترة بعد استمرار رفع سعر الفائدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الذهب في اتجاه هبوطي منذ 8 أسابيع والهدف التالي هو 1960 نقطة لعقود فيوتشرز للذهب ولكن مع ذلك هناك مقاومة عنيفة لهذا السعر.

ماذا تعرف عن الذهب المتداول حول العالم ؟ 

ما يقرب من 75٪ من الذهب المتداول اليوم تم استخراجه منذ عام 1910 وبالرجوع إلى بيانات مجلس الذهب العالمي فإن إجمالي كمية الذهب المستخرج في العالم حوالي 190 ألف طن.

ويمكن تمثيل الكمية بمكعب بطول ضلع يبلغ حوالي 21 مترًا؛ وبلغ احتياطي الذهب 54 ألف طن، وإذا كان سعر أونصة الواحدة حوالي 1.5 دولار أمريكي، فيعادل إجمالي قيمة التعدين حوالي 9 تريليونات دولار أمريكي، وهو ما يمثل 40٪ من تجارة الذهب الحالية التي نشأت في القارة السمراء القديمة أفريقيا، وبلغ إنتاجها ذروته عام 1970، حوالي 1480 طنًا، أي ما يعادل 79٪ من موارد الذهب العالمية.

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