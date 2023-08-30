قبل مواجهة اتحاد العاصمة 5 مواجهات خاضها الأهلى خارج أرضه بالسوبر الأفريقي

السوبر الأفريقي، يستضيف ملعب الملك فهد بالمملكة العربية السعودية مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا ونظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية في مباراة كأس السوبر الافريقي عام 2023.

موعد مباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائري

وتقام مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري مساء يوم 15 سبتمبر المقبل على ملعب الملك فهد الرياضى بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

5 مواجهات خاضها الأهلى خارج أرضه بكأس السوبر الأفريقي

وخاض الفريق الأحمر خمس مباريات ببطولة كأس السوبر الأفريقي خارج أرضه حيث فاز في ثلاث مباريات وخسر في مباراتين.

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1- الأهلى 0-1 الزمالك كأس السوبر الأفريقي عام 1994 أقيمت المباراة بجنوب أفريقيا

2- الأهلي 7-6 النجم الساحلي التونسي: كأس السوبر الأفريقي عام 2007 أقيمت المباراة في اثيوبيا وفاز الأهلي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف".

3- الأهلى 5-6 وفاق سطيف الجزائري كأس السوبر الأفريقى عام 2015 أقيمت المباراة بالجزائر خسر الأهلى بركلات الترجيح وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

4- الأهلي 2-0 نهضة بركان المغربي: كأس السوبر الأفريقي عام 2020 أقيمت المباراة في قطر

5- الأهلي 6-5 الرجاء المغربي: كأس السوبر الأفريقي عام 2021 أقيمت المباراة بقطر وفاز الأهلي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

14 هدفًا للأهلي في السوبر الأفريقي

وأحرز 13 لاعبًا من الأهلى 14 هدفًا على مدار مشاركات القلعه الحمراء في بطولة كأس السوبر الأفريقي التي بلغت عشرة مرات.

هدافو الأهلي بالسوبر الأفريقي

1- أحرز خالد بيبو هدفا في شباك فريق كايزر تشفيز الجنوب أفريقي في بطولة السوبر الأفريقي عام 2002.

2- سجل حسام غالى هدفا في شباك فريق كايزر تشفيز الجنوب أفريقي ببطولة السوبر الأفريقي عام 2002.

3- أحرز سيد عبد الحفيظ هدفا في شباك فريق كايزر تشفيز الجنوب أفريقي ببطولة السوبر الأفريقي عام 2002.

4- سجل عصام الحضري هدفا في شباك فريق كايزر تشفيز الجنوب أفريقي ببطولة السوبر الأفريقي عام 2002.

5- أحرز أمادو فلافيو هدفين في شباك فريق الصفاقسي التونسي فى نهائي كأس السوبر الأفريقي عام 2009.

6- سجل محمد بركات هدفا في شباك فريق ليوبار الكونغولي في بطولة كأس السوبر الأفريقي عام 2013.

7- أحرز رامى ربيعة هدفا في شباك فريق ليوبار الكونغولي في بطولة كأس السوبر الأفريقي عام 2013.

8- سجل عمرو جمال هدفين في شباك فريق الصفاقسي التونسي فى بطولة كأس السوبر الأفريقي عام 2014.

9- أحرز محمد ناجى جدو هدفا في شباك فريق الصفاقسي التونسي في بطولة كأس السوبر الأفريقي عام 2014.

10- سجل عماد متعب هدفا في شباك فريق وفاق سطيف الجزائري في بطولة كأس السوبر الأفريقي عام 2015.

11- أحرز محمد شريف هدفا في شباك فريق نهضة بركان المغربي في نهائي كأس السوبر الأفريقي عام 2020.

12- سجل صلاح محسن هدفا في شباك فريق نهضة بركان المغربي في نهائي كأس السوبر الأفريقي 2020.



13- أحرز طاهر محمد طاهر هدفا في شباك فريق الرجاء البيضاوي المغربي بنهائي كأس السوبر الأفريقي عام 2021