الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

الاستماع للشهود في مصرع شخص وإصابة 21 فى تصادم أتوبيسين أعلى الطريق الأوسطي بأكتوبر

جانب من تصادم الاتوبيسين،
جانب من تصادم الاتوبيسين، فيتو

استمع فريق من المباحث العامة، لأقوال شهود العيان في مصرع شخص  وإصابة 20 آخرين فى حادث تصادم أتوبيسين أعلى الطريق الأوسطي بأكتوبر.


تلقت غرفة عمليات المرور  إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفى ومصابين أعلى الطريق الأوسطي القادم من الفيوم قبل نزلة حدائق  أكتوبر.

جانب من الحادث


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارت الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام اتوبيسين ونتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 21 وجري نقلهم إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج

Advertisements

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أجهزة الأمن الاجراءات القانونية الطريق الأوسطى بأكتوبر النيابة العامة تصادم اتوبيس حدائق اكتوبر حادث تصادم اتوبيس مستشفى أكتوبر طريق الأوسطي مستشفى أكتوبر المركزي نيابة العامة

مواد متعلقة

التحفظ على هواتف موظف مفصول تزعم عصابة لسرقة 850 ألف جنيه من شركة

اليوم، محاكمة المتهمين في خلية العجوزة

تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة سيدة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من شقة أحد أقارب زوجها

خلال ساعات، محاكمة عامل متهم بقتل شاب بسبب خلافات في الوايلي

حجز قائد دراجة نارية لقيامه بحركات استعراضية على الطرق بالشروق

كانت حاملا في توأم، اليوم الحكم على قاتل زوجة ابنه داخل حظيرة مواشي

تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد قشمير لـ23 سبتمبر

استعجال تفريغ محادثات سيدتين بتهمة تكوين عصابة لسرقة السيدات بالأميرية

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار منتجات 5 شركات في السوق، وقائمة بالأسعار الجديدة وموعد التطبيق

الكهرباء توضح خطوات نقل ملكية العدادات

سعر الذهب اليوم الأربعاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية (رابط مباشر)

فرصة الأهلي والزمالك، استبعاد إثيوبيا وجيبوتي من الدول المستضيفة للمباريات الأفريقية

التلفزيون الرسمي في الجابون يعلن وضع الرئيس علي بونجو قيد الإقامة الجبرية

علياء بسيوني تثير الجدل على السوشيال ميديا، والنشطاء: فيه حد يتجوز أحمد سعد

حساب مزيف لعبلة كامل يثير الجدل بشأن رسالتها الصادمة لـ محمد صلاح

مفاجأة، محمد الشناوي يفضل التواجد مع منتخب مصر في مباراة إثيوبيا

Advertisements

منوعات

المزيد

رئيس دولة يطالب بزيادة راتبه بأثر رجعي

رئيس وزراء اليابان يتناول وجبة سمك من مياه فوكوشيما لإثبات خلوها من الإشعاع (فيديو)

رحلة فضاء تجارية

إداليا في طريقه إلى فلوريدا مهددا بهبوب عواصف خطيرة، ما علاقة القمر الأزرق بالإعصار

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

توقعات بارتفاع أسعار الأرز في الأسواق خلال الفترة المقبلة لهذه الأسباب

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم 30-8-2023

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأربعاء 30-8-2023

المزيد

انفوجراف

الأعراض والأسباب.. ما تريد معرفته عن نقص الكالسيوم في الجسم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حلق اللحية في المنام وعلاقته بالمال الكثير وصلاح الأحوال

تفسير حلم العزاء في المنام وعلاقته بوجود مشاكل كبيرة

5 أعمال صالحة تؤدى بين الفجر والشروق

المزيد
الجريدة الرسمية