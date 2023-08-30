الاستماع للشهود في مصرع شخص وإصابة 21 فى تصادم أتوبيسين أعلى الطريق الأوسطي بأكتوبر

استمع فريق من المباحث العامة، لأقوال شهود العيان في مصرع شخص وإصابة 20 آخرين فى حادث تصادم أتوبيسين أعلى الطريق الأوسطي بأكتوبر.



تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفى ومصابين أعلى الطريق الأوسطي القادم من الفيوم قبل نزلة حدائق أكتوبر.

جانب من الحادث



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارت الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام اتوبيسين ونتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 21 وجري نقلهم إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.