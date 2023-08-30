محافظ قنا يعلن بدء التشغيل التجريبي لمجمع الخدمات الزراعية والحكومية بالسمطا

أطلق اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إشارة بدء التشغيل التجريبي لمجمع الخدمات الزراعية، ومجمع الخدمات الحكومية بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا، وذلك ضمن سلسلة الافتتاحات التجريبية للمشروعات الخدمية التى يجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

ورافق المحافظ العميد حازم محمد ممثل المنطقة الغربية العسكرية والمشرف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظة قنا، وسيد فؤاد أبوزيد عضو مجلس النواب، والمهندس محمد جيلاني وكيل وزارة الزراعة، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين، والمهندس أشرف عبدالسلام وكيل وزارة الكهرباء، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة، والدكتور إبراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطري.

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واستهل محافظ قنا جولته بافتتاح مجمع الخدمات الزراعية بقرية السمطا تجريبيا، والذى يقع على مساحة ٣٣٠ م، وتم إنشاؤه طبقا للنموذج ٢ الذى أعدته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ويتكون من طابقين ويشمل ( وحدة بيطرية علي مساحة ١٨٠م، وجمعية زراعية علي مساحة ١٥٠م )، موجها مسئولى مديرية الزراعة بإستمرار تشغيل المجمع وتقديم الخدمات للجمهور.

كما تابع محافظ قنا جولته بافتتاح مجمع الخدمات الحكومية تجريبيا، والمقام على مساحة ٤٠٠ م، ويتكون من ٣ طوابق، يشمل الطابق الأول ( مركز تكنولوجى )، والطابق الثاني ( مكتب سجل مدنى، مكتب شهر عقارى، مكتب بريد، مكتب تموين ) بينما يضم الطابق الثالث ( مجلس محلى، وحدة محلية، وحدة تضامن اجتماعى )، لافتا إلي أن هذا المجمع يعد أحد ٥ مجمعات خدمات تم إنشائها بمركز دشنا ضمن مبادرة حياة كريمة ومن المقرر ان تقدم خدماتها لأهالى القري المستهدفة وتوابعها، ومن ثم سوف تُنهى معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

جدير بالذكر أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تنفيذ ١٦٨٣ مشروعا بتكلفة ٤٠ مليار جنيه يجري تنفيذها في ٥ مراكز تضم ١٩ مجلسا قرويا و٨٧ قرية رئيسية و٧٢٢ نجع وعزبة، وتم الانتهاء من تنفيذ ٨٥٦ مشروع منه حتى الآن، ويستفيد من تلك المشروعات حوالى ١.٥ مليون مواطن يقطنون الريف أى ما يعادل ٤٣% من تعداد سكان محافظة قنا.