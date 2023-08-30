الأربعاء 30 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ المنيا يوجه بضرورة التواصل المباشر مع المواطنين وحل مشاكلهم

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا،فيتو

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالاستجابة السريعة والفورية لشكاوى المواطنين في جميع القطاعات الخدمية، مؤكدًا ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لشكواهم وإيجاد الحلول الفورية لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعقد لقاءات جماهيرية بصورة دورية، للتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين من مختلف مدن وقرى المحافظة والعمل على حلها من خلال التنسيق بين المحافظة، ومديريات الخدمات، لافتًا إلى أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات.

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وفي إطار توجيهات المحافظ، استقبل الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، عددا من المواطنين من مختلف قرى وأحياء المركز، للاستماع إلى مشكلاتهم، وإيجاد حلول سريعة لها، ضمن لقاءاته الدورية مع المواطنين، لبحث مطالبهم، حيث استمع رئيس المركز إلى شكاوى المواطنين وطلباتهم، في عدد من القطاعات، والتي جرى توجيهها إلى المختصين، وإنهاء بعضها بشكل فوري، ووجه ببحث ودراسة بعض المطالب التي تحتاج إلى البحث والدراسة، وإيجاد أنسب الحلول التي تتيح حصول كل مواطن على حقه، بما لا يتعارض مع القوانين.

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