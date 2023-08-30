الأربعاء 30 أغسطس 2023
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محافظات

تموين المنيا: ضبط 63 مخالفة خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز

حملة تموينية بالمنيا،
حملة تموينية بالمنيا، فيتو

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط ٦٣ مخالفة خلال عدد من الحملات التفتيشية والرقابية نفذتها المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لضبط الأسواق والأسعار ومتابعة المخابز البلدية والاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية.

من جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، فى تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن ضبط ٦٣ مخالفة، منها ٥٣ مخالفة تموينية في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن– غير مطابق للمواصفات – توقف بدون عذر -عدم وجود سجلات)، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 10 مخالفات (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع أزيد من السعر المقرر- مجهولة المصدر- تجار تموينيين)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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وشدد وكيل الوزارة، على عدم التهاون أو السماح لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.

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