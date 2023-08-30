استشاري التغذية يكشف البرنامج الغذائي للأهلي في معسكر النمسا

الأهلى، كشف الدكتور إيهاب علي استشاري التغذية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن البرنامج الغذائي للاعبي الفريق، خلال الفترة الحالية التي يخوض خلالها الفريق معسكر الإعداد بالنمسا؛ استعدادًا للموسم الجديد.

الدكتور إيهاب علي استشاري التغذية بالأهلى

وقال الدكتور إيهاب علي: «قمنا بعمل قياسات بدنية جديدة للاعبين بعد عودتهم من الإجازة، وهي مختلفة عن القياسات التي قمنا بعملها في نهاية الموسم الماضي، وقمنا بإعطاء اللاعبين برامج غذائية جديدة، تحتوي على بعض العناصر الأساسية في المعادن والفيتامينات التي يحتاجونها، وهناك تحسن واضح بالنسبة لهم».

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وأضاف: «طبقًا للقياسات والتحاليل الجديدة، يحصل كل لاعب علي برنامج مختلف وفقًا للتحليل الخاص به، ودائمًا ما نسعى للمحافظة على وجود الفيتامينات والمعادن في جسم اللاعبين وفقًا لنتائج التحاليل».

وواصل: «نتائج القياسات الجديدة مختلفة بالطبع عن النتائج السابقة، وكل لاعب يحصل على برنامج معين، فهناك لاعبون يحتاجون للزيادة في الوزن، وآخرون يحتاجون لإنقاص الوزن، وكل فرد يحتاج لبرنامج غذائي مختلف».

وأكمل: «تواجد لاعبي الفريق في معسكر النمسا حاليا، يجعلنا نقوم بإعطاء اللاعبين عناصر غذائية معينة، حتى المياه التي نقوم باستخدامها تحتوي على عناصر مثل البوتاسيوم والماغنسيوم والكالسيوم والصوديوم يتناولها اللاعبون لتعويضهم عن العرق والمياه التي يفقدونها نتيجة للجهد المبذول، وكذلك يتناول اللاعبون بعض المشروبات من أجل زيادة المناعة».

وقال: «هناك أيضا بعض الأغذية التي تتميز بها أوروبا، تم الحرص على أن يتناولها لاعبو الفريق، من أجل زيادة قوة التحمل وتسهم في تقوية البنيان العضلي».

وأضاف: «نضع خطة واضحة للاعبين ونقوم بعمل قياسات بدنية بشكل شهري من أجل وضع برامج غذائية هدفها الوصول باللاعبين لأفضل حالة بدنية».

برنامج الأهلى الطبى في الموسم القادم

من ناحية أخرى أكد تامر أبوالعينين طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه فخور بالعمل داخل منظومة الأهلي، مشيرًا إلى أن انضمامه للجهاز الطبي في نادٍ عريق شرف عظيم بالنسبة له، كما أنه سيعمل على بذل قصارى جهده، وأن يكون عند حسن ظن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

محمد أبو العينين طبيب النادي الأهلي

وأوضح أبوالعينين أنه متخصص في جراحات العظام والطوارئ والكسور والطب الرياضي، ودرس في ألمانيا، وعمل لديها في عدد من المستشفيات الحكومية والجامعية».

وأضاف: «تم اختياري للعمل في النادي الأهلي بترشيح من الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، وقمنا بعقد اجتماعات مطولة للوصول لآلية العمل، وتم التنسيق في كافة الأمور بعد الوصول لصيغة تفاهم توضح استراتيجية العمل

وواصل: «الإدارة الطبية بالنادي الأهلي تضم عددا كبيرا من الأفرع والتخصصات، وتضم أطباء متخصصين في الطب البشري والعلاج الطبيعي والتأهيل والطب النفسي والتغذية، وخطة العمل بالنسبة للجهاز الطبي تتلخص في التعرف على الإمكانات المتاحة ووضع خطة عاجلة للتطوير في الأفراد والأجهزة الطبية ونظم العلاج والوقاية؛ لأننا نستهدف تقليل فرص إصابة أي لاعب مستقبلا وتفادي الإصابات قدر الإمكان».

وأكمل: «قمنا بعمل قياسات بدنية لكل لاعبي الأهلي، وقمنا بعمل ملفات خاصة لكل عنصر داخل الفريق، من أجل الاعتماد عليها مستقبلا، حيث ينصح اللاعبين دائمًا بالنوم مبكرًا والالتزام بالغذاء الصحي، والتدريبات، والتوجه للجهاز الطبي فور الشعور بأي إصابة أو وجود اي شكوى، من أجل اللحاق بها مبكرًا».

وقال: «أنا ضيف جديد على النادي الأهلي، وشرف لي التواجد في نادٍ عريق، وأنا أقوم باستكمال مسيرة زملائي السابقين، وأشكر الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق السابق، وسنبني على العمل بنفس الفريق الطبي الموجود مع بعض الإضافات في المرحلة المقبلة».

وقام مسئولو النادي الأهلي بقيد الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير فقط في قائمة الفريق التي تستعد لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالسعودية يوم 15 سبتمبر القادم.

ويحق للأهلي قيد 18 لاعبا فقط و7 أعضاء جهاز فني ومنح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف الفريق الحق في الاستبدال بحد أقصى 48 ساعة قبل المباراة أي يوم 13 من الشهر القادم.

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