أول تحرك رسمي من نقابة القرّاء ضد "ملحن القرآن"

كلف الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء حاتم مقلد المستشار القانونى للنقابة بتقديم بلاغ للنائب العام ضد صاحب الواقعة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعى (ملحن ممسكا بالعود ويقرأ القرآن بالموسيقى).



قال الشيخ محمد حشاد لقد قضيت يوم أمس الثلاثاء فى الرد على المداخلات التليفزيونية وأكدت فيها أن ما حدث يتنافى مع قدسية القرآن الكريم الذى هو كلام الله عز وجل.



وتابع: ولأهمية الموضوع فقد شارك فى المداخلات التليفزيونية العديد من السادة العلماء ونقيب القراء ونقيب الموسيقيين وغيرهم. كل هذا من أجل الحفاظ على الدستور السماوي (القرآن الكريم) الذى هو كلام الله عز وجل. الذى ينبغى على من يقرأه أن يكون على وضوء وأن يقرأه بخشوع قلبى.

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ملحن يقرأ القرآن بالموسيقى



وعن تلحين القرآن، ظهر أحمد حجازي وهو يتلو الآية 81 من سورة ياسين "أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمۚ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ"، الأمر الذي أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من المصريين، معتبرين ذلك من باب الاستهزاء بالقرآن.



لكن أحمد حجازي برر تلاوته للقرآن بالموسيقى وتلحين القرآن، في تصريح له بوسائل الإعلام، فقال: " إنه لم يفعل شيئًا مخالفًا، وكان يقوم بتعليم المقامات لعدد من القراء، بشكل طبيعي"، موضحًا أن "هؤلاء القراء يعتمدون عليه لتعليمهم أصول المقامات".

تلحين القرآن وتلاوته بالموسيقى يثير غضب المصريين



وبرغم تبريرات صاحب فيديو تلحين القرآن وتلاوته بالموسيقى، لكن مقطع تلحين القرآن أثار غضبًا شديدًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن الله طالب قراء القرآن بترتيله ولم يطالبهم بتلحينه.

وعلق علي عبد الحميد على فيديو تلحين القرآن فقال: "استغفر الله العظيم ربنا سامحنا وأغفر لنا بما فعل السفهاء منا ولا تؤاخذنا اللهم اني برئ مما يفعلون".

ورد أبو يوسف محمد ربيع قائلًا: "لا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم اللهم ردنا إلى دينك ردًا جميلا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين"

أما محمد معتمد فوصف تلحين القرآن قائلًا: "أيه الاستهزاء اللي بقينا فيه دا، هو أى حد لقى حاجة حلوة يعملها وخلاص".

وقال إيهاب رزق "أعوذ بالله من غضب الله. قمة الجهل..."



المطالبة بترتيل القرآن وليس تلحينه



في حين استشهد أحمد دهب بحديث الصحابي عبد الله ابن مسعود فقال:"قال عبد الله بن مسعود: لا تنثروه نثر الرمل، ولا تهذوه هذّ الشّعر وقفوا عند عجائبه، وحركوا به القلوب. أى لا تسرعوا في قراءته كما تسرعوا في قراءة الشعر. والهذ: سرعة القطع، وليس معنى قوله- سبحانه- (وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا)، أن يقرأ بطريقة فيها تلحين أو تطريب يغير من ألفاظ القرآن، ويخل بالقراءة الصحيحة من حيث الأداء، ومخارج الحروف، والغن والمد، والإدغام والإظهار... وغير ذلك مما تقتضيه القراءة السليمة للقرآن الكريم.. وإنما معنى قوله- تعالى-: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا أن يقرأه بصوت جميل وبخشوع وتدبر، وبالتزام تام للقراءة الصحيحة، من حيث مخارج الحروف ومن حيث الوقف والمد والإظهار والإدغام والإخفاء، وغير ذلك".