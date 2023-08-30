الأربعاء 30 أغسطس 2023
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اقتصاد

في أولى مشاركاته الخارجية، نادي البنك الأهلي يحصد برونزية البطولة العربية لكرة اليد

لقطة للفريق بعد الفوز
لقطة للفريق بعد الفوز

حققت بعثة فريق كرة اليد التابع لنادي البنك الأهلي المصري بالإسكندرية الميدالية البرونزية في البطولة العربية لكرة اليد التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية، حيث اختتم الفريق مشاركاته في البطولة بفوزه على فريق مضر السعودي بنتيجة 29-28 في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

دور مجلس الإدارة في تأهيل اللاعبين ودعمهم المتواصل للفريق

وأثنى هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري على أداء الفريق والجهاز الفني ومجهودات اللواء أشرف نصار المشرف العام على أندية البنك الأهلي المصري وأشرف العلقامي رئيس مجلس إدارة النادي، والعميد إيهاب السعدني مدير النادي، في تأهيل الفريق في كافة المراحل بدءا من مرحلة الاعداد التي تضمنت معسكرات مغلقة ومباريات ودية، وخلال منافسات البطولة، إضافة الى الدعم المعنوي من جانب الادارة للاعبين طوال الموسم وهو ما أهل الفريق لتحقيق هذا الإنجاز.

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وأعرب يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري عن اعتزازه بهذا الإنجاز غير المسبوق، مشيدا بدور مجلس الإدارة في تأهيل اللاعبين ودعمهم المتواصل للفريق للوصول الى هذا الإنجاز، مؤكدا على استمرار البنك في تقديم الدعم للفريق سعيا لتحقيق نتائج أفضل.

وأشار أبو الفتوح إلى أن اهتمام البنك بدعم الرياضيين وكونه أحد أهم رعاة الرياضة في مصر يستلزم أن ينبع بداية من داخل البنك ولأبنائه النابغين في المجال الرياضي ليكون بذلك نموذجا يحتذى لدى باقي المؤسسات الكبرى.

   وتوجه اللواء أشرف نصار بالشكر لمجلس إدارة البنك الأهلي المصري على دعمهم الكبير لفريق كرة اليد بنادي البنك مؤكدا على ثقته في لاعبي الفريق وفي الجهاز الفني والإداري والطبي على تحقيق نتائج أفضل في الموسم المقبل وتطلعه للمشاركة في البطولات القارية القادمة.

    كان فريق كرة اليد بنادي البنك الأهلي المصري قد تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد تحقيقه الفوز على فريق الجزيرة الإماراتي بنتيجة 30-25، وقد حقق الفوز أيضًا على فريق مضر السعودي بنتيجة 25-23 وعلى فريق الحشد العراقي بنتيجة 33-29.

ويقود الفريق فنيا الكابتن عمرو الجيوشي، وحصد محمد سامي حارس مرمى البنك الأهلي المصري على جائزة أفضل حارس مرمى.

يضم فريق نادي البنك الأهلي المصري لكرة اليد عدد من اللاعبين البارزين مثل أبو الفتوح وأحمد حماصة ومحمد سامي ومحمد زين وعادل عماد وأدهم عبد السلام وأحمد محمد حسن وشهاب عمرو الجيوشي وأحمد كمال وعمر مجدي ويوسف حاتم وبلال جلال وأحمد هاني وعبد الحميد السيد ومحمد على وعمر بلال وإبراهيم حسن وأحمد محمد عبده ومحمد جمال.

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