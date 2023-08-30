الأربعاء 30 أغسطس 2023
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محافظات

دوري خماسي كرة القدم للطلائع بشباب دسوق ضمن فعاليات "صيف شبابنا"

دوري خماسي كرة القدم
دوري خماسي كرة القدم للطلائع بشباب دسوق،فيتو

أطلقت مديريه الشباب والرياضه بكفر الشيخ، دوري خماسي كرة القدم للطلائع بمراكز شباب دسوق، تنظمها إدارة تنمية النشء بالمديرية ضمن فعاليات مبادرة "صيف شبابنا" فى إطار خطة وزارة الشباب نحو اكتشاف ورعاية الموهوبين من النشء والشباب برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

من جانبه قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بملف دعم المواهب الرياضية وتعزيز قدراتهم البدنية وإكسابهم الخبرة والمهارة من خلال البرامج الرياضية المعدة لذلك ويهدف الدورى إلى استثمار طاقات النشء وإكسابهم المهارات المتعددة وضمانة قضاء أوقات فراغهم فى ممارسة الرياضة.

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يقام دوري خماسي كرة القدم للطلائع بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، ومتابعة تنفيذ محمد مرسي مدير إدارة شباب دسوق، تنفيذ فرق العمل بالاداره ومراكز الشباب.

 

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ مبادرة صيف شبابنا

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