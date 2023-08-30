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اقتصاد

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم 30-8-2023

القصدير،فيتو
القصدير،فيتو

يعد القصدير من العناصر الكيميائية الهامة التي تدخل في العديد من الصناعات، خاصة صناعة التكنولوجية الحديثة، ويستخدم في العديد من المجالات الحياتية والصناعية الأخرى، ووهو معدن فضي اللون، ويرمز له بالرمز (Sn)، وعدده الذري 50.

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم

وسجلت أسعار القصدير اليوم الأربعاء 30-8-2023 في البورصات العالمية سعر 25497 دولارًا للطن الواحد.

أهمية القصدير في الصناعات

يدخل خام القصدير في العديد من الصناعات المرتبطة بتطبيقات التكنولوجيا الحديثة، مثل صناعة بطاريات أيونات الليثيوم المستخدمة في السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة، وألواح الدوائر الكهربائية، كما يستخدم في تظليل الزجاج، وذلك لشفافيته الضوئية وقدرته على التوصيل الكهربائي، كما يدخل القصدير في صناعة الألواح الشمسية وشاشات العرض المسطحة والنوافذ الذكية.

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مميزات خام القصدير في صناعة علب حفظ الطعام

كما يدخل القصدير في صناعة علب حفظ الطعام الصفيح بجانب العديد من المواد الخام الأخري مثل الحديد والفولاذ والتي تدخل معه في صناعة هذه العلب، حيث أن القصدير يمتاز بقدرته على حفظ الطعام سليمًا لفترات طويلة، حيث أنه لا يتفاعل مع الأكسجين في صناعة هذه العلب، لذلك فهو لا يصدأ، كما أن لديه القدرة على مقاومة التآكل بالمواد الحمضية.

أهمية القصدير في صناعة سبائك اللحام

ويلعب خام القصدير دورا كبيرا في صناعة سبائك اللحام، وهي عبارة عن سبائك مصنوعة من القصدير والرصاص، وتستخدم في اللحام، حيث أنه من الممكن استخدام هذه السبائك في لحام الأسلاك المعدنية بالأجهزة الإلكترونية، أو للحام أنبوبين معدنيين.

القصدير من المواد الخام النادرة

ويعد خام القصدير من  العناصر النادرة إلى حد ما، حيث أنه يمثل فقط جزءان في المليون من إجمالي القشرة الأرضية، وذلك وفقًا للوكالة الأمريكية للمسح الجيولوجي، ويستخرج القصدير من خامات مختلفة، بشكل أساسي من حجر القصدير (SnO2) والذي يعد أحد أهم مصادر الحصول على هذا الخام، حيث أنه ينتج من اختزال الخام المؤكسد عن طريق تسخينه بالفحم في الفرن.

مصادر أخرى لخام القصدير

تلعب الرواسب الغرينية ومادة الكاستريت دورا هاما لاستخراج خام القصدير، كما يتم استخراج كميات صغيرة منه من الكبريتيدات المعقدة، والتي يمكن العثورعليها مع معادن اخرى مثل الفضة التي توجد في الرواسب المعدنية البوليفية.

كما يوجد مصدر هاما اخر للقصديروهو ما يسمى بـ "خردة القصدير" والذي يتم تصنيعه من خلال الاسترداد، وتجدر الإشارة إلى ان ما يقرب عن 80% من القصدير في العالم يتم انشاؤه من الرواسب الغرينية او الثانوية.

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