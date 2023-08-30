الأربعاء 30 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

حكايات ماكوندو، كتاب جديد لـ منير عتيبة قريبا

منير عتيبة،فيتو
منير عتيبة،فيتو

يصدر قريبا للكاتب والروائي الدكتور منير عتيبة، عمل جديد ومميز بعنوان " حكايات ماكوندو –مسلسل إذاعي" عن دار فكرة كوم، والذى سيشارك فى معرض الكتاب الدولي في الجزائر 2023 ومعرض القاهرة القاهرة الدولى للكتاب 2024.

كتاب حكايات ماكوندو

كتاب حكايات ماكوندو، عبارة عن مسلسل إذاعي من ثلاثين حلقة عن رواية (مائة عام من العزلة) للكاتب العالمي جابرييل ڨارسيا ماركيز كتبها للإذاعة الدكتور منير عتيبة.،وتم تنفيذ وإذاعة هذا العمل بالإذاعة المصرية "إذاعة البرنامج الثقافي" عام 2016، من بطولة النجوم: سوسن بدر- محمود الحديني- خالد الدهبي،وإخراج محمد خالد. 

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من أجواء الكتاب: ميلكيادس (يقلب الصفحات) بعد سنوات طويلة سيخوض الكولونيل أوريليانو بوينديا (إيكو- ينطق مع أوريليانو الصغير اسم الكولونيل ثم يكمل هو ) اثنتين وثلاثين حربا ليخرج بركان غضبه لرحيل زوجته ريميدوس الطاهرة.. ثم يدرك الكولونيل خواء الحرب فيتروى.. (صوت تقليب صفحات ) مغامر أمريكي يتذوق الموز المرقط.. فتأتى شركة الموز.. تغزو المكان..والعقول.. الأحداث التى ستقضي على ماكوندو تبدأ مع لقاء ميمي يماوريسبو. 

منير عتبة 

منير عتيبة قاص وروائي وناقد ومؤسس مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، ورئيس تحرير سلسلة كتابات جديدة بالهيئة المصرية لعامة للكتاب، ونائب مقرر لجنة السرد القصصي بالمجلس الأعلى للثقافة.

أصدر أكثر من 50 كتابا فى القصة والرواية والقصة القصيرة جدا والشعر والنقد الأدبي وأدب الأطفال. 

فاز منير عتيبة بالعديد من الجوائز منها: جائزة الدولة التشجيعية فى القصة القصيرة جدا، وجائزة اتحاد كتاب مصر مرتان فى القصة القصيرة والرواية، وجائزة مجلة هاي الأمريكية، كما اختاره موقع إعلام دوت كوم ضمن الثلاثين شخصية ثقافية الأكثر تأثيرا فى مصر عام 2022، وقاد فريق القصة المصري للفوز بالمركز الأول على مستوى الوطن العربي فى مسابقة الساردون يغردون 2023. 

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منير عتيبه كتاب حكايات ماكوندو مختبر السرديات الروائي منير عتيبة

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