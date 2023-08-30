الأربعاء 30 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

بعد 20 شهرا في المحاكم، رفض الدعوي القضائية ضد فيلم Yesterday

آنا دي أرماس، فيتو
آنا دي أرماس، فيتو

آنا دي أرماس، رفض قاضي بولاية كاليفورنيا الأمريكية، الدعوى القضائية التي رفعها شخصان، يتهمان فيها شركة يونيفرسال للإنتاج السينمائي في هوليود، بخداعهما لمشاهدة فيلم Yesterday.

 

رفض الدعوي ضد فيلم Yesterday

واتهم الشخصان، شركة يونيفرسال، بالخداع، لانهما شاهدا الفيلم، بسبب تواجد الممثلة آنا دي أرماس، في العرض الدعائي للفيلم، لكنها فوجئنا بعدم ظهورها في الفيلم بعد مشاهدته.

تفاصيل الدعوي القضائية ضد فيلم Yesterday

وكان شابان أمريكيان، رفعا دعوى قضائية ضد شركة يونيفرسال للإنتاج السينمائي في هوليود، في يناير ٢٠٢٢، قائلين إنهما تعرضا للخداع، بعد أن استأجرا فيلما لم تظهر فيه الممثلة الكوبية-الإسبانية آنا دي أرماس، على الرغم من ظهورها في في المقطع الدعائي الذي يروج للفيلم.

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وقال كونور وولف، وبيتر روزا، في تصريحات صحفية، إن كل واحد منهما دفع 3.99 دولارا، مقابل مشاهدة الفيلم الكوميدي Yesterday، ، ليكتشفا أن مشاهد الممثلة قد حذفت من الفيلم.

وطالب الشابان، بالحصول على تعويض بقيمة 5 ملايين دولار، نيابة عن جميع المشاهدين المتأثرين بذلك الفعل من قبل الشركة المنتجة.

ترشيح أنا دي آرماس لفيلم Spider Woman

في سياق متصل، اعلنت آمي باسكال، منتجة أفلام Spider-Verse، عن وجود ٥ ممثلاث مرشحات لنيل دور البطولة في فيلم Spider-Woman، التي تعمل شركة سوني علي إنتاجة حالي، من ضمنهم الممثلة آنا دي أرماس.

وذكرت باسكال أسماء المرشحات، والتي جاء في مقدمتهم الممثلة آنا دي أرماس، بالإضافة إلي مارجو روبي، وألكسندرا داداريو، وإيما ستون، وهيلي ستاينفيلد.

فيما كشفت تقارير صحفية، أن الممثلة "انا دي آرماس"، هي المرشحة الأقوي لنيل الدور، خاصة أنها بدآت بالفعل محادثات مع شركة Sony لتكون البطلة في فيلم Spider Woman النسخة الحية.

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