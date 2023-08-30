الأربعاء 30 أغسطس 2023
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خارج الحدود

رئيس وزراء المجر: أوكرانيا غير قادرة على مواجهة روسيا بمفردها

رئيس وزراء المجر
رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، فيتو

أكد رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، أن أوكرانيا غير قادرة على مواجهة روسيا من دون مساعدة الغرب، وبالتالي فإن الولايات المتحدة تحمل مفاتيح السلام في المنطقة.

وقال أوربان في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون بحسب ما نشر في مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي إكس، "إن الرأي السائد في الولايات المتحدة بأن أوكرانيا ستفوز، إنها كذبة وهذا مستحيل.. كل شخص في السياسة يفهم المنطق والأرقام والبيانات ليس لديهم أي فرص للفوز".

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وأضاف أوربان أن محاولة أي دولة غربية إرسال جنودها إلى أوكرانيا ستعني "حربًا مباشرة" بين الغرب وروسيا.. وستقود لحرب عالمية ثالثة، مشددًا على أن الشعب الروسي لن يتخلى عن رئيسه، وسيحافظ على وحدة بلاده من التفكك.

 

لولا أسلحة وأموال الغرب لكان الصراع انتهى

وأوضح الرئيس المجري أن الجانب الأوكراني غير قادر على المواجهة وحتى اتخاذ القرار، فلولا أسلحة وأموال الغرب التي تمد كييف لكان الصراع انتهى.

إلى ذلك، حذر أوربان، من أن أي تعد أو هجوم على الممر الجنوبي الذي تستخدمه صربيا والمجر لتلقي الغاز الروسي، سيكون بمثابة ذريعة للحرب.

وأشار إلى أن "المجر وصربيا ستعتبران أي تعد على الممر الجنوبي كالهجوم الذي استهدف السيل الشمالي، ذريعة  للحرب، وسيتم الرد على الفور".

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