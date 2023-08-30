رئيس حي الجمرك بالإسكندرية تناقش خطة تموين الجمرك لمراقبة الأسواق ومتابعة الأسعار

ترأست المهندسة نهى خليفة- رئيس حى الجمرك بالإسكندرية، مساء أمس الأربعاء ، اجتماع المجلس التنفيذي للحي بتنسيق مدير إدارة اللجان والمجالس بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

وبدأت “خليفة”، بمناقشة جدول الأعمال الخاص بالمجلس، والذي تناول خطة إدارة تموين الجمرك بشأن المتابعة الدورية للحملات على الأسواق ومتابعة الأسعار بالتنسيق مع الحي.

كما أكدت خليفة على ضرورة مراقبة الأسعار، ومتابعة المخابز وتوافر السلع الغذائية وصلاحيتها للإستخدام الآدمي كما تحدثت مدير إدارة الجمرك التعليمية على الاستعداد للعام الدراسي الجديد وذلك بتشكيل لجنة للمرور على المدارس لمتابعة الفصول وأماكن الجلوس والأسطح.

Advertisements

كما أكد مدير الطرق بالحي، أنه العمل جاء حاليا لإعادة الشيء لأصله بشارع الشيخ محمد عبده عقب الإنتهاء من مشروع الصرف الصحي وتطوير الخدمات المقدمة لأهالي الحي.

كما عرض مسئولي القوى العاملة بالجمرك، الوظائف الخالية خاصة لذوي الهمم، مؤكدين على توفير دورات تدريبية بمختلف المجالات من خياطة وصيانة أجهزة وغيرها وبالمجان وبيتم تقديم شهادة بذلك لكل متقدم.