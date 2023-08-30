الأربعاء 30 أغسطس 2023
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حوادث

التحفظ على هواتف موظف مفصول تزعم عصابة لسرقة 850 ألف جنيه من شركة

حبس ارشيفية
حبس ارشيفية

أمرت نيابة الأموال العامة، بالتحفظ علي عدد ٣ هواتف محمولة و٢ باب توب خاصين بموظف مفصول تزعم عصابة لسرقة الأموال لعدم صرف مستحقاته بواقعة سرقة قرابة 850 ألف جنيه بالإكراه من عاملين بشركة شحن بمدينة نصر وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

 

تلقي قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا  من مالك شركة شحن بدائرة القسم بتلقيه إتصالًا هاتفيًا من (موظفين بالشركة) أبلغوه بأنهم عقب استلامهم مبلغ مالى وقدره (850 ألف جنيه) من مخزن تابع للشركة ملكه لتوريده بمقر الشركة الكائن بدائرة القسم، وحال توقفهم أمام مقر الشركة مُستقلين سيارة "تابعة للشركة" فوجئوا بسيارة "لم يتمكنوا من إلتقاط أرقام لوحاتها " تتوقف أمامهم ويترجل منها عدد أربعة أشخاص حاملين أسلحة بيضاء تجاههم وتعدوا عليهم بالضرب وسرقه المبلغ المالى ولاذوا بالفرار.

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وباجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة ( 6 أشخاص منهم سائق بالشركة محل البلاغ).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر أحد المتهمين بأنه نظرًا لسابقة عمله بالشركة محل البلاغ وتضرره من إدارة الشركة لعدم إعطائه باقى مستحقاته المالية خطط لسرقتها. 

وأضاف المتهم وفى سبيل ذلك قام بالإتفاق مع المتهمين على إرتكاب الواقعة حيث قاموا باستئجار سيارة واستقلوها وبحوزتهم أسلحة بيضاء وقاموا بارتكاب الواقعة.

وتم بإرشادهم ضبط جزء كبير من المبلغ المسروق، وكذا ضبط 7 هواتف محمولة ودراجة نارية تم شرائهم بالمبالغ المالية المتحصلة من الواقعة. 

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا عليهم وإتهموهم بإرتكاب الواقعة وتم لتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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