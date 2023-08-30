الأربعاء 30 أغسطس 2023
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حوادث

حجز قائد دراجة نارية لقيامه بحركات استعراضية على الطرق بالشروق

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة الشروق، بحجز قائد دراجة نارية ضبط وهو يقوم بحركات استعراضية بالقاهرة وذلك على ذمة وصول التحريات الأولية.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تعليق مدعوم  بمقطع فيديو يظهر خلاله قائد دراجة نارية يقوم بحركات استعراضية معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وبإجراء التحريات تم تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق. 

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وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الدراجة وقائدها. 

 

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