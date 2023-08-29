الأربعاء 30 أغسطس 2023
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العاصمة الإدارية تنظم حلقة نقاشية عن المدن المستدامة بحضور المعماري العالمي Gordon Gill

حلقة نقاشية بالعاصمة،
حلقة نقاشية بالعاصمة، فيتو

عقدت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مقرها بالحي الحكومي حلقة نقاشية ومحاضرة تعريفية حول المدن المستدامة ألقاها المعماري العالمي Gordon Gill الشريك والمؤسس للمكتب الاستشاري الشهير “ADRIAN SMITH & GORDON GILL” المصمم لبرج خليفة بدبي وفندق ترامب بشيكاغو وبرج المملكة بجدة.

 

ويشرف المعماري الشهير حاليا علي تصميم ومتابعة إنشاء برج Forbes في العاصمة الإدارية الجديدة عقب الشراكة التي تم توقيعها حضر الفعالية عدد من الشخصيات الهامة والمتخصصة من واعضاء هيئة تدريس من الجامعات الأوروبية في مصر وجامعة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى المختصين من شركة العاصمة الإدارية.

 

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كما تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال جهاز تنمية مدينة بدر، استكمال تسليم وحدات المرحلة الأولى من سكن موظفي الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع " زهرة العاصمة " بمدينة بدر، مشيرًا إلى أنه تم إنهاء إجراءات تسليم أكثر من 4100 وحدة سكنية للمستفيدين من الوحدات بالمرحلة الأولى.



وأوضح الدكتور عاصم الجزار أن المرحلة الأولى من مشروع وحدات موظفي الدولة المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر تضم ٣٧٦ عمارة بها 9024 وحدة سكنية، وأن الخدمات بالمشروع تشمل ٣ مدارس وحضانتين ومخبزين و2 مركز طبي و٤ أسواق تجارية وملاعب ودور عبادة لخدمة المستفيدين بالوحدات من موظفي الدولة.



كما تابع الدكتور عاصم الجزار، الأعمال الأخيرة الجارية بالمرحلة الثانية من سكن موظفي العاصمة والتي تضم 4704 وحدات سكنية، وعددًا من الخدمات التي تم وجارٍ تشغيلها بمدينة بدر لخدمة موظفي الدولة وقاطني المدينة، مشددًا على دفع العمل بالمشروعات الخدمية لتلبية احتياجات المدينة الحالية والمستقبلية.



وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة تسهيل الإجراءات على موظفي الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية في استلام وحداتهم المخصصة لهم كاملة المرافق والخدمات، مشددًا على ضرورة الاهتمام بجودة التنفيذ، وكذا التوقيتات الزمنية، بالمرحلة الثانية من وحدات موظفي العاصمة، مؤكدًا على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يكون الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة بمثابة تطوير شامل للجهاز الإداري للدولة.
 

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وفي ذات السياق، أوضح المهندس عمار مندور، أنه تم التنسيق بين جهاز المدينة واللجنة المشكلة من وزارة الصحة لتسليم الوحدة الصحية بمشروع سكن مصر ومنطقة زهرة العاصمة، حيث قامت اللجنة بتفقد مقر الوحدة الصحية والتى ستخدم سكان منطقة سكن مصر وزهرة العاصمة والإسكان الاجتماعى بالامتداد الشرقى، وستقوم وزارة الصحة بالتشغيل فى أسرع وقت لتقديم الخدمة الصحية لهذه المنطقة، وذلك استكمالًا لخطة الجهاز للتوسع فى إنشاء الوحدات الصحية بالمدينة وتسليمها لوزارة الصحة لتشغيلها وتوفير الرعاية الصحية لسكان المدينة.


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