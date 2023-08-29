الأربعاء 30 أغسطس 2023
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سياسة

مؤتمر صحفي للعاملين بمكتب بي بي سي القاهرة في نهاية إضرابهم، غدًا

إضراب العاملون بي
إضراب العاملون بي بي سي، فيتو

 يعقد العاملون المضربون في مكتب هيئة الإذاعة البريطانية بالقاهرة،  مؤتمرًا صحفيًا غدًا الأربعاء الساعة الثالثة عصرًا، لإعلان تطورات القضية وتفاصيل خطواتهم القادمة لمواجهة تعنت إدارة بي بي سي. 

 

تحركات المضربين التصعيدية 

وأكد العاملون استمرار تحركاتهم على كافة الأصعدة والمستويات لإيقاف حالة التمييز التي تمارسها إدارة المؤسسة ضدهم فيما يخص السياسات المالية.

إضراب للمرة الثالثة 

وأضرب العاملون بمكتب القاهرة للمرة الثالثة، لمدة عشرة أيام، تنتهي غدا الأربعاء، توقفت فيها إدارة المؤسسة عند عروض لا ترتقي لأقل من الحدود الدنيا لبداية أي تفاوض في استمرار واضح لسياسة التعنت والتمييز التي تنتهجها المؤسسة ضد العاملين بمكتب القاهرة.

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وقالوا:" نعلن تمسكنا بمطالبنا فإننا نؤكد على أننا منفتحون على أي حل جاد ترعاه نقابة الصحفيين يكفل تحقيق هذه المطالب على أن يتم ذلك خلال الأيام القادمة قبل بداية الاضراب القادم والذي تم تقديم إخطار قانوني به لكل الأطراف، كما نؤكد استمرارنا في السعي بكل الطرق من أجل نيل حقوقنا المشروعة".

إضراب بي بي سي

وكان العاملون في مكتب هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بالقاهرة، أعلنوا أمس الإثنين، دخولهم في إضراب عن العمل لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، وذلك احتجاجًا على تدني رواتبهم وتدهور أوضاعهم المعيشية والسلوك التمييزي الذي تنتهجه المؤسسة ضدهم فيما يخص السياسات المالية.

 

تضامن مجلس نقابة الصحفيين 

وتضامن كل من الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي هشام يونس، وكيل نقابة، ومحمود كامل، مقرر لجنة الحريات بالنقابة، بالحضور مع صحفيي مكتب هيئة الإذاعة البريطانية في القاهرة "بي بي سي"، الذين أعلنوا للمرة الثالثة، دخولهم في إضراب عن العمل لمدة ١٠ أيام تبدأ من اليوم الإثنين، احتجاجًا على السياسة التمييزية التي تنتهجها الإدارة معاهم فيما يتعلق بالرواتب.

 

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