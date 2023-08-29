الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

عز الأسطول يفاجئ جمهور محكى القلعة بأغنية للجيش المصري (فيديو)

عز الأسطول، فيتو
عز الأسطول، فيتو

فاجأ الفنان عز الأسطول، جمهور حفل محكى القلعة بإهداء أغنية لدعم الجيش المصري.

 

وقال عز الأسطول، إنه فخور بالجيش المصري، ووصفه بأعظم جيوش الأرض. 

وانطلق منذ قليل، حفل الفنان، عز الأسطول على خشبة مسرح محكي القلعة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى والغناء بالقلعة.


 

وقدم الأسطول خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه الذي تفاعل معها الجمهور منها 

 

من ناحية أخرى، كان أكد الفنان عز الأسطول، أن مشاركته في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فرصة عظيمة لأي فنان يشارك في مكان مصري أثري له هوية مصرية وسط نجوم مصريين، معبرا عن فخره بالمشاركة في مهرجان القلعة وقال: "كنت أسعى خلف مهرجان القلعة من فترة".
 

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وأضاف عز الأسطول، أن هناك نخبة كبيرة من كل النجوم الكبار هذا العمل في مهرجان القلعة، موضحا أنه يحب تقديم أعمال متنوعة بين الأغاني ذات اللهجة العربية خلال هذه النوعية من المهرجانات الشعبية.

وتابع: "معظم الأغاني اللي هغنيها في مهرجان القلعة ستكون مصرية مختلفة ومنها أغاني مصرية صعيدي وتراثية وفي بكرة أغنية صوفية اسمها مدد"

 

وأوضح أن التنوع في تقديم الأغاني مهم لإرضاء كل الاذواق، وأكد أن مهرجان القلعة فرصة للفنانين الذين يريدون تقديم فنون مختلفة كي يسمعهم الجمهور على الهواء في الحفلة أو المشاهدة التلفزيونية.

 

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة افتتحت فعاليات الدورة 31 من مهرجان القلعة الدُولي للموسيقى والغناء، والذي تُنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وذلك على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي.

 

ويقام مهرجان القلعة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار متمثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة، بمشاركة نُخبة من نجوم الغناء والإنشاد بمصر والوطن العربي.

وكرمت وزيرة الثقافة ورئيس دار الأوبرا خلال افتتاح المهرجان نُخبة من رواد المجال الذين أثروا الساحة الفنية في مصر والوطن العربي وشخصيات كان لها دور بارز في إنجاح الدورات السابقة.

وضمت قائمة المكرمين كلًّا من: الدكتور مصطفى ناجي رئيس دار الأوبرا الأسبق - ومؤسس مهرجان القلعة، تسلمها عنه نجله محمد، اسم الشاعر الكبير الراحل شوقي حجاب تسلمتها عنه نجلته نهلة، اسم الفنان الراحل أحمد منيب تسلمها عنه نجله فتحي منيب، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، الشاعر مجدي نجيب تسلمها عنه فتحي منيب، السوبرانو تحية شمس الدين، المايسترو ناير ناجي، المطربة ريهام عبد الحكيم، المهندس ياسر شعلان - مدير عام الإضاءة بالأوبرا، ابتسام حلمي مدير عام المكتب الفني والتصميمات بالأوبرا، محمد السيد عبد المقصود من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا.

تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

ويبلغ سعر تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته هذا العام 60 جنيهًا، وتتواصل فعاليات المهرجان على مدار 14 يومًا، ويضم 45 حفلًا متنوعًا.

 

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