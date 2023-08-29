الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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اقتصاد

بعد الإعلان عن عدم طرحه على بطاقات التموين.. أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم

أسعار الأرز، فيتو
أسعار الأرز، فيتو

استقر سعر الأرز اليوم الثلاثاء 29-8-2023  بالسوق المحلي، حيث تراوح سعر كيلو الأرز السائب من 25 إلى 27 جنيهًا، كما شهد السوق تراجع ملحوظ في سعر الأرز المعبأ بين 30 إلى 35 جنيها حسب الشركة المنتجة ونسبة الكسر.

 

سعر كيلو الأرز المعبأ

وقد سجل سعر الأرز المعبأ 27 جنيهًا بالأسواق للكيلو الواحد.


سعر طن الأرز

كما انخفض سعر طن الأرز الأبيض "جملة" ليصل بأسعار تتراوح من 18 إلى 20 ألف جنيه للطن الواحد بدلا من 26 ألفا و28 جنيها للطن.

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أسباب تراجع أسعار الأرز

 

وفي هذا الصدد، أوضح رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن الأسباب الرئيسية لتراجع أسعار الأرز، نتيجة للإجراءات المتخذة من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية، للتعاقد على شراء كميات أرز أبيض من الخارج وطرحها في الأسواق بأسعار مخفضة للمواطنين.

وتعمل الوزارة على استيراد الأرز لمنع أي محاولات احتكارية أو استغلال من جانب العديد من التجار، إضافة إلى وصول كميات كبيرة من الأرز المستورد لبعض شركات القطاع الخاص الوطنية، مما يساعد على ضبط الأسعار في السوق.


طرح كميات من الأرز الهندي بالأسواق

كما أشار مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أنه تم طرح كميات من الأرز الهندي بالأسواق بأسعار مناسبة، مضيفا، أن الدولة ممثلة في هيئة السلع التموينية وبعض شركات القطاع الخاص قاموا باستيراد الأرز الهندي بإجمالي كميات تقدر بـ 300 ألف طن ليتم طرحها في المجمعات الاستهلاكية والشركة القابضة بسعر 20 جنيها للكيلو الواحد تخفيفا على المواطنين.


أسعار الأرز التمويني

وتقوم وزارة التموين بطرح كميات من الأرز على بطاقة التموين بسعر 12.5 جنيه للكيلو، حيث أكد  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن منظومة الأمن الغذائي أصبحت هي الأولوية القصوى بجميع دول العالم.


جهود وزارة التموين لتقليل الهادر

وأشار المصيلحي إلى أن الوزارة قامت برفع القدرات التخزينية للصوامع من 1.2 مليون طن في 2014 إلى 3.4 مليون طن حاليا لتقليل الهادر من الأقماح والذي كان يصل إلى 10% من المحصول.


مصر لديها موارد لتحقيق التنمية المطلوبة

ونوه وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن قطاع التصنيع الزراعي في مصر يمكن أن يحدث طفرة وتنمية حقيقية فمصر لديها الموارد الطبيعية والتكنولوجيا المطلوبة.

 

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