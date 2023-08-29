ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جديدة (صور)

ياسمين صبري، نشرت الفنانة ياسمين صبري صورا جديدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ظهرت خلالها في كامل أناقتها.

وأطلت ياسمين صبري خلال الصور بفستان جذاب من اللون الأصفر، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من جمهورها ليتفاعلوا معها بالإعجاب والتعليقات الإيجابية.

وعرض لـ ياسمين صبري مؤخرا فيلم “البعبع” الذي نافس فى الموسم الحالى فى السينمات وتشارك في بطولته مع الفنان أمير كرارة، وهو الفيلم الأول لها منذ 5 سنوات، إذ كان آخر أفلامها قبلها هو فيلم “الديزل” عام 2018.

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فيلم أبو نسب

كما انتهت ياسمين صبري من تصوير فيلمها الآخر “أبو نسب” الذى تشارك فى بطولته مع الفنان محمد إمام.

وتجسد ياسمين صبرى فى فيلم “أبو نسب” شخصية جديدة لم تقدمها من قبل، وهى شخصية “لايف كوتش”، مدربة تنمية بشرية تعلم الأشخاص معرفة أنفسهم جيدًا وعيوبهم ومشكلاتهم وكيفية تخطيها بشكل ناجح ليعيشوا حياة أفضل بدون مشكلات، وتقوم بدور والدتها وفاء عامر ووالدها ماجد الكدوانى، وتقع فى حب محمد عادل إمام الذى يجسد شخصية دكتور، وبسبب عمله يدخل فى العديد من الأزمات بين العائلات بسبب النسب، حيث تدور الأحداث بين الثنائى بمهنتهم المختلفة فى إطار كوميدى.