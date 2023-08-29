الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في النيجر بسبب عقوبات إيكواس (فيديو)

أبدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، مخاوفها من أن تؤدي الأزمة السياسية في النيجر إلى عواقب إنسانية "كارثية"، مضيفة أنّ العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) على نيامي بعد الانقلاب تُعرقل وصول المساعدات الإنسانية الضرورية إليها مثل الغذاء والدواء.

وانتشرت صور تظهر شاحنات محمّلة بالأغذية والمساعدات الإنسانية تتجمع بكميات كبيرة على الحدود البرية للنيجر منذ الانقلاب العسكري في 26 يوليو الماضي، حيث ارتفعت أسعار السلع الغذائية في انعكاس لتأثير العقوبات.

استثناءات من “إيكواس”

وأوضح إيمانويل جينياك، ممثل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في النيجر، في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى جنيف، أنّ منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن جريفيث أرسل خطابًا رسميًا إلى "إيكواس" للحصول على استثناءات.

من جانبه، رفض المتحدث باسم مجموعة "إيكواس" إيموس لونجو التعليق.

المجلس العسكري الحاكم في #بوركينا_فاسو يرسل قافلة تتألف من 300 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية إلى #النيجر pic.twitter.com/G8S5GZP9qS — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 21, 2023

وكانت وكالات الأنباء قد كشفت عن تفاصيل مبادرة الجزائر لإحلال السلام في النيجر.

وأعلن وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن الرئيس تبون وعلى ضوء المشاورات والاتصالات سيقدم مبادرة حل سياسي في النيجر من مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية وتغليب الخيار السلمي.

منطق الحل السياسي

وقال أحمد عطاف إن الجزائر حذرت أشقاءها في المنطقة وشركاءها من مغبة تغليب منطق القوة على منطق الحل السياسي.

وأكد عطاف أنه من المجازفة تغذية صراع طائفي يلوح في الأفق والدفع بجحافل النيجريين إلى النزوح والهجرة وخلق بؤرة صراع جديدة في المنطقة، مما سيفتح الباب أمام الإرهاب والجريمة المنظمة.

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وأوضح أن تحفظات الجزائر وانشغالاتها وتخوفاتها كانت محل إجماع من جميع الأطراف.

6 محاور للمبادرة الجزائرية

وأوضح عطاف أن المبادرة الجزائرية تتضمن 6 محاور، منها: تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية.. تحديد فترة زمنية مدتها ستة أشهر لبلورة وتحقيق حل سياسي، يضمن العودة إلى المسار الديمقراطي عبر معاودة العمل الديمقراطي.. أما الترتيبات السياسية للخروج من الأزمة، فتتمثل في: صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر من دون إقصاء، على ألا تتجاوز ستة أشهر تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية وتضفي إلى استعادة النظام الدستوري.

حالة بازوم الصحية جيدة ومعنوياته مرتفعة

في غضون ذلك، طالب مستشار رئيس النيجر المعزول بالإفراج عن الرئيس محمد بازوم، مشيرًا إلى أن حالته الصحية جيدة ومعنوياته مرتفعة، مطالبًا الأطراف الدولية بضرورة العمل على عودته للحكم، وفق "العربية".

فيما كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم الثلاثاء، عن تمكن جيش النيجر من إجهاض عملية عسكرية فرنسية استهدف القصر الرئاسي، يوم أمس الإثنين.

وحسب شبكة "روسيا اليوم"، فقد تمكن جيش النيجر أفشل عملية عسكرية فرنسية استهدف القصر الرئاسي، عن طريق طائرات مروحية ليلة أمس فيما يبدو إنها هدفت لتحرير الرئيس المعزول محمد بازوم.

محاولة فرنسية لاختراق القوات المسلحة

ولفتت شبكة روسيا اليوم، إلى أن "الجيش النيجري أفشل محاولة فرنسية لاختراق القوات المسلحة والقيام بعملية عسكرية تستهدف القصر الرئاسي عن طريق طائرات مروحية ليلة البارحة".

وأكدت الشبكة الروسية، أن العملية الفاشلة كانت ستكون بدعم لوجستي واستخبارتي من القوات الفرنسية والضباط الذين تواصلت معهم القوات الفرنسية كانت تظن أنهم موالين للرئيس المعزول محمد بازوم.

الاستنفار الأمني

وذكرت الشبكة الروسية أن ما يؤكد صحة المعلومات إفشال العملية الفرنسية، الاستنفار الأمني الذي شهدته القاعدة العسكرية الجوية التابعة للسلاح الجو النيجري وكذلك مطار العاصمة نيامي مساء الأمس وحتى ظهر هذا اليوم".

جاء ذلك غداة تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا ستواصل سياستها بعدم الاعتراف بالانقلابيين في النيجر ودعم الرئيس المحتجز محمد بازوم.

وقد أعلن ماكرون أن السفير الفرنسي سيلفان إيتي، باق فى مكانه عقب منحه مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد يوم الجمعة الماضي.

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