كل ما تريد معرفته عن محطة قطارات بشتيل قبل افتتاحها رسميا

تستعد الهيئة القومية للسكك الحديدية لافتتاح محطة قطار بشتيل التى تعد من أكبر المحطات وأهمها لخدمة ركاب الصعيد.

وسبق أن نشرت الصفحة الرسمية لوزراة النقل، فيديو مرور القطارات من محطة بشتيل الجديدة (محطة قطارات صعيد مصر)، وإمكانيات المحطة لتصبح أكبر محطة للقطارات لخدمة قطارات الصعيد خلال الفترة المقبلة.

وتضمن الفيديو تفاصيل المحطة بالكامل من الداخل والخارج والخدمات التي تقدمها للركاب، وخط سير الركاب منذ دخول المحطة وحتى ركوب القطار.

وتعد محطة قطارات بشتيل واحدة من أكبر مشروعات السكك الحديدية والتى تغير مسار حركة نقل الركاب بين القاهرة والصعيد من خلال عمليات الربط بين السكك الحديد ووسائل النقل الأخرى فى واحدة من أكبر المحطات التبادلية.

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وتستعد السكك الحديدية من خلال مشروع المحطة التبادلية لقطارات الصعيد لمنع القطارات القادمة من الوجهة القبلى من دخول رمسيس بالقاهرة.

من ناحية أخرى من المقرر ربط محطة بشتيل التبادلية بوسائل النقل الأخرى من نقل جماعى مترو من خلال محطة إمبابة لتسهيل الانتقال.

وتشمل المحطة نظام حديث للإطفاء والإنذار وعند اختيار موقع المحطة روعي وقوعها في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة وكونها تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر وكذلك كونها منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر ( السد العالي / الإسكندرية – إمبابة / المناشي / القباري ) ووجود وسائط نقل متعددة متصلة بالمنطقة ( مترو الأنفاق / مونوريل 6 أكتوبر / خطوط أتوبيسات ترددية/ وسائل النقل الجماعي) بالإضافة إلى وقوعها علي 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها ( محور ترعة الزمر / محور شارع السودان / محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو ) وموقع المحطة استراتيجي يربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة (سكك حديدية - مترو الأنفاق - مونوريل - نقل جماعي واتوبيسات BRT) لخدمة جمهور الركاب.

أسباب إنشاء محطة قطارات بشتيل

وتساهم المحطة في تخفيف الضغط على محطات القطارات المركزية (رمسيس – الجيزة) على مستوى النقل والخدمات والصيانة والتقليل من حالات التكدس المروري داخل شوارع العاصمة وكذلك رفع مستوي الخدمات المقدمة داخل محطات القطارات للمستوى العالمي وزيادة الإقبال وتشجيع الجمهور على استخدام وسائل المواصلات العامة.

ومن المقرر أن تكون المحطة محطة ‏ذكية تبادلية ‏ذات الطابع الفرعوني وذات مستوى عالمي من الخدمات وتحتوي على شاشات إرشادية للراكب وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM ‏وكاميرات مراقبة ‏وهي محطة مكيفة الهواء ‏في كافة طوابقها بها خدمة Wi-Fi ‏.

أبرز المعلومات عن محطة قطارات بشتيل

1- إجمالى مساحة المحطة 239 ألف متر مربع تقريبا أي بما يعادل 57 فدانا حيث يشمل المشروع مبني المحطة الرئيسي علي مساحة 31 ألف م2 بإجمالي مساحة بنائية 112 ألف م2 وملحقات المحطة من مبان خدمية وورش صيانة وأرصفة وكذلك خطوط سكك حديدية علي مساحة 164 ألف م2 وعمارات استثمارية علي مساحة 44 ألف م2 وحيث من المتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يوميًا.

2- روعي عند اختيار موقع المحطة وقوعها في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة وكونها تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر وكذلك كونها منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر (السد العالي / الإسكندرية – إمبابة / المناشي / القباري) بالإضافة إلى وقوعها علي 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها (محور الفريق كمال عامر / شارع السودان / محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو) لافتًا إلى أن موقع المحطة استراتيجي يربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة (سكك حديدية - الخط الثالث للمترو - مونوريل - اتوبيسات ترددية على الطريق الدائرى) لخدمة جمهور الركاب.

3- مبنى المحطة ‏الرئيسي مكون من دور بدروم جراج ودور أرضي وعدد ٢ دور متكرر، ويشتمل المبني عَلِي عدد (٤) أرصفة ‏لخدمة ركاب الوجه القبلي ‏بعدد 6 خطوط منها خطين ‏لأسوان / اسكندرية وخطين للمناورة وخطين ‏للقطارات المنتهية ‏في المحطة والقادمة من الوجه القبلي.