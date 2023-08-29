أخبار الأهلي، موقف كولر من قرار فيتوريا.. وشرط نجم الزمالك للانتقال إلى الفريق

أخبار الأهلي، تقدم “فيتو” خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي التي ترصد أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

الأهلي يخطر اتحاد الكرة بموقفه من السوبر المصري

وأرسل النادي الأهلى اليوم خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم يوضح فيه موقفه من المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري.

وقال الأهلي فى بيان رسمي، إنه سوف ينتظر موافاته بموعد بطولة السوبر التي تقام سنويًّا من مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس، حيث يتطلع فريق الأهلي للدفاع عن لقب البطولة الذي يحمله، بالمشاركة فيها سواء بنظامها الحالي أو إذا طرأ تعديل على هذا النظام، شريطة أن تظل هذه البطولة ــ حال تعديل نظامها ــ استمرارًا لبطولات السوبر المصرية في الأعوام السابقة ومكملة لها، وتحمل الرقم الذي يلي بطولة العام الماضي، وتخضع لذات اللوائح التي تم العمل بها في السنوات السابقة.

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وأكد الأهلي في خطابه على ضرورة تلقيه من اتحاد الكرة ــ وبشكل عاجل ــ شروط البطولة، وتفاصيل حقوقها التسويقية وجوائزها المالية. وبخصوص أي بطولات مستحدثة من جانب الاتحاد، قال الأهلي في خطابه: «نخطركم مبكرًا وقبل الإعلان عن أي تفاصيل خاصة بهذه البطولات بأن النادي يجد صعوبة بالغة في المشاركة فيها، في ظل ازدحام الموسم الكروي الجديد بالعديد من البطولات المحلية والقارية.. خاصة وأن فريق الأهلي ارتبط رسميًّا بالمشاركة في البطولة الإفريقية الجديدة «الدوري الإفريقي لكرة القدم» بجانب بقية المسابقات المحلية والإفريقية».

وكيل أعمال نجم الزمالك يحدد شرطه للانتقال إلى الأهلي

قال الإعلامى محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي “من الآخر” المذاع على إذاعة “شعبي fm”، إن وكيل أعمال أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اشترط الحصول على مقدم تعاقد 40 مليون جنيه من أجل الموافقة على الانتقال إلى النادي الأهلي.

وأوضح شبانة أن وكيل أعمال أحمد فتوح حدد الحصول على مبلغ 40 مليون جنيه كمقدم تعاقد لأي نادٍ يرغب في التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وأشار شبانة أن وكيل أعمال فتوح يبحث جميع العروض المقدمة للاعب الدولي صاحب الـ26 عاما خلال فترة الحالية واختيار الأفضل لصالح اللاعب.

غضب في الجهاز الفني لـ الأهلي من قرار فيتوريا

وتجاهل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، طلب النادي الأهلي بإعفاء لاعبيه من معسكر الفراعنة القادم استعدادا لخوض مباراتي إثيوبيا وتونس وذلك نظرا لارتباط الأهلي بخوض السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السعودية يوم 15 سبتمبر القادم.

وضم فيتوريا رباعي الأهلي محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية لمعسكر المنتخب القادم رغم طلب الأهلي إعفاء لاعبيه من المعسكر.

وكشف مصدر داخل النادى الأهلى أن هناك حالة غضب شديد من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، من قرار فيتوريا بضم رباعي الأهلي لمعسكر المنتخب الوطني القادم.

وأوضح المصدر أن كولر غاضب قرار فيتوريا خوفًا من تعرض للاعبي الأهلي للإصابة في ظل عدم مشاركتهم في المباريات منذ فترة طويلة وذلك بسبب فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبون مع نهاية منافسات الموسم الماضي

وأشار المصدر أن كولر متخوف من تعرض أى لاعب للإصابة والفريق لديه أكثر من لاعب مصاب ومرتبط بمباراة هامة ومصيرية أمام اتحاد العاصمة الجزائرية في كأس السوبر الأفريقي.

خالد الفتاح يشارك في مران الأهلي الجماعي باشتراطات وقائية

وواصل خالد عبد الفتاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجه التأهيلي قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل.

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي من أجل التعافي تمامًا من الإصابة التي عانى منها مع ختام الموسم الماضي بكسر في الترقوة، وخضع لجراحة على إثرها في مطلع الشهر الجاري.

وقام خالد عبد الفتاح بالمشاركة في جزء من التدريبات مع لاعبي الأهلي، وفقًا لبعض الإجراءات الوقائية طبقًا لتعليمات الجهاز الطبي.

عمرو السولية يواصل برنامجه التأهيلي بمعسكر الأهلي في النمسا

وواصل عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي برنامجه التأهيلي بمعسكر الفريق في النمسا بعد أن جهز له تامر أبوالعينين رئيس الجهاز الطبي للمارد الأحمر برنامجا خاصا خلال فترة المعسكر، قبل أن يتم عرضه على الطبيب النمساوي.

وكان عمرو السولية قد أصيب في تدريبات النادي الأهلي قبل السفر بأيام قليلة إلى العاصمة النمساوية جنيف استعدادا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

أنباء عن تأجيل ودية الأهلي غدا بالنمسا وتغيير الفريق المنافس

علمت فيتو من مصدر خاص أن الجهاز الفني للنادي الأهلي يعتزم تأجيل المباراة الودية أمام نادي ماورفيرك النمساوي، وجار البحث عن منافس جديد دون الكشف عن أي أسباب.

وكان من المقرر خوض المارد الأحمر مباراة ودية غدا الأربعاء أمام المنافس النمساوي لتجربة العديد من الأمور الخاصة بمارسيل كولر خلال معسكر الإعداد المقام بالنمسا.

وشهد مران النادي الأهلي اليوم بمعسكر الإعداد المقام بالنمسا هطول أمطار غزيرة، ونشرت الصفحة الرسمية للنادي علي فيس بوك صور للاعبي المارد الأحمر بالقميص الشتوي أثناء سقوط المطر في المران.