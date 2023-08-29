10 نصائح للاستفادة من إعادة تدوير النفايات المنزلية (إنفوجراف)

إعادة التدوير، نشرت الصفحة الرسمية لمركز معلومات مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورا تحت عنوان (بداخلها كنز مدفون).

وأوضح مركز معلومات مجلس الوزراء أنه رغم أن تراكُم النفايات يُعَد مشكلة حقيقية تؤرِّق الدول لا سيما في ظل تزايد معدلات النمو السكاني وكثافة الأنشطة الاقتصادية، فإن بداخل تلك النفايات المتراكمة كنز يُدِّر أرباحًا إذا ما أُدير بشكل فعَّال. ومن هنا، اكتسب مفهوم "إعادة التدوير" زخمًا متزايدًا في الآونة الأخيرة.



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وإعادة التدوير عملية تستهدف معالجة مواد النفايات لاستخدامها في منتجات جديدة، وهي تتم عبر 3 مراحل؛ وهي جمع النفايات ومعالجتها وتصنيعها إلى منتجات جديدة، ثم شراء تلك المنتجات، وإعادة تدويرها مجددًا. وتُحقِّق إعادة التدوير العديد من المكاسب أبرزها تخفيف الضغط على مكبات النفايات، والمحافظة على نظافة البيئة وتقليل معدلات التلوث، علاوة على توفير الطاقة المستخدمة في الحصول على المواد الخام وتصنيعها. فكيف نُقلِّل من النفايات المنزلية؟ وما السبيل لإعادة تدويرها وتحويلها إلى مصدر للدخل؟



هذا ما سنتعرف عليه في هذا الإنفوجراف من خلال تقديم مجموعة من النصائح والخطوات البسيطة التي بالإمكان القيام بها وتوعية الآخرين من حولنا بمدى أهميتها.



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