برنامج التمويل الميسر “مشروعك”، نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف جديدا تحت عنوان (فائدة تبدأ من 5%.. تفاصيل برنامج التمويل الميسر “مشروعك”)

تفاصيل برنامج التمويل الميسر “مشروعك”

وتوفر وزارة التنمية المحلية إمكانية الحصول على تمويلات ميسرة للكثير من الفئات عبر المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية "مشروعك".

ويستهدف "مشروعك" القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب من خلال تمويل ميسر وبتسهيلات كبيرة بفائدة تبدأ من 5%

-يتم تمويل جميع الأنشطة" التجارية، الصناعية، الخدمية، الزراعية، الحيوانية، المهن الحرة".

-يكون الحد الادنى للتمويل 25 ألف جنيه، والحد الأقصى يكون وفقا لطبيعة النشاط ودراسة الجدوى.

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-طريقة السداد الحد الاقصى على 5 سنوات وهناك فترة سماح 12 شهرا.

-يتم التمويل بقروض بنكية وقروض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة من خلال قروض متوسطة أو قصيرة المدى من عام إلى 5 أعوام

تم تمويل 206.8 ألف مشروع وتم توفير 1.5 مليون فرصة عمل بإجمالي 26.9 مليار جنيه ومن شروط التمويل أن يكون حسن السير والسلوك، وايجابية الاستعلام الائتماني والميداني واستكمال المستندات والسن من 21 سنة حتى 60 سنة نهاية القرض.