الأربعاء 30 أغسطس 2023
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محافظات

26 طالبا حصلوا على درجات بعد التظلم على نتيجة الإعدادية بالدور الثاني في المنوفية

كنترول الشهادة الإعدادية
كنترول الشهادة الإعدادية بالمنوفية، فيتو

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن عدد الطلاب الذين تقدموا بتظلمات على نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بلغ حوالي 220 طالبًا فقط وتم البت في جميع طلبات التظلم.

 

وأشار المصدر فى تصريحات لـ "فيتو" أن 24 طالبًا وطالبة فقط حصلوا على درجات بعد تقدمهم بتظلمات بينهم 6 طلاب لم يتم إخطارهم بالمواد التى من المفترض أن يؤدوا فيها امتحان الدور الثاني.

 

المنوفية تدرس خفض درجة القبول للثانوي العام للمرة الثانية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنه يتم حاليًّا دراسة خفض درجات القبول الخاصة بالمرحلة الثانوية للمرة الثانية، وذلك بعد حصر عدد المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2023 - 2024.

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وأوضح محافظ المنوفية فى تصريحات لـ "فيتو" أن خفض الدرجات يعتمد على الأماكن المتاحة بالمدارس لطلاب الصف الأول الثانوى وعدد المتقدمين مع مراعاة عدم حدوث تكدس بالفصول.

خفض درجة القبول بالثانوي العام فى المنوفية لـ 230 درجة


أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، النزول بدرجة القبول للثانوى العام لـ 230 درجة، وذلك بعد اعتماد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية رسميًّا.

 

واعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية درجة القبول الجديدة اليوم الخميس، حيث كان سبق وأعلنت درجة القبول من 233 درجة.


محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية العامة الدور الثاني بنسبة نجاح 87,95 % 

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الدور الثاني 2023 بنسبة نجاح 87,95 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة ولغات وطلاب المنازل.

وأوضح محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 19 ألفًا و317 طالبًا، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 15 ألفًا و763 طالبًا.

كما اعتمد محافظ المنوفية نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية دور أغسطس 2023 بنسبة نجاح 100 %، حيث بلغ عدد المتقدمين 475 طالبًا وعدد الناجحين 352 طالبًا.


ومن جانبه، أعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.

 

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إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة الدور الثانى للشهادة الاعدادية بالمنوفية تعليم المنوفية محافظة المنوفية

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