السجن 14 عاما لألمانية من "داعش" قتلت طفلة أيزيدية عطشا في العراق

ارتكبت جريمتها قبل 8 سنوات، وقضت محكمة ألمانية، اليوم الثلاثاء، بسجن داعشية ألمانية تدعى جنيفر دبليو، قتلت طفلة أيزيدية عشطا في العراق، 14 عاما.

وفي التفاصيل، حكم القضاء الألماني، بالسجن 14 عامًا على ألمانية من تنظيم داعش الإرهابي، لإدانتها بارتكاب جريمة ضد الإنسانية بترك طفلة أيزيدية تموت عطشًا في العراق، قبل 8 أعوام.

وقررت المحكمة العليا في ميونيخ، إدانة المرأة بتهم، من بينها استرقاق الفتاة، وهو ما أدى إلى وفاتها، كما اتهمتها بالتصرف بدافع ازدراء البشر.

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الزوج قيد الفتاة في شمس الظهيرة المتوهجة

واعترفت المرأة المنحدرة من ولاية سكسونيا السفلى، بأنها وقفت في منزلها في العراق موقف المتفرج في صيف عام 2015، بينما كانت الفتاة التي اتخذتها هي وزوجها كجارية، تموت، وذلك بعد أن قيد الزوج الفتاة في شمس الظهيرة المتوهجة حتى يعاقبها.

قرار الدائرة التاسعة جاء بعد أن أحالت المحكمة الاتحادية حكمًا سابقًا للمحكمة العليا، في إطار استئناف الادعاء العام على مقدار العقوبة الذي صدر سابقًا (السجن لمدة 10 أعوام)، حيث كانت الدائرة الثامنة رأت في حيثيات حكمها في أكتوبر 2021 أن الواقعة تمثل جريمة ضد الإنسانية من درجة أقل خطورة، إذ رأت أن الاسترقاق أدى إلى وفاة الطفلة، وهو لم ترهُ الدائرة التاسعة في حكمها الصادر.

A German jihadist has been given 14 years in prison for her involvement in the murder of a child



A court in Munich has sentenced 32-year-old German Islamic State supporter Jennifer W. to 14 years in prison for a crime against humanity and enslavement resulting in death. In… pic.twitter.com/JXxBfgwoOs — NEXTA (@nexta_tv) August 29, 2023

وضعت مسدسًا على رأس الأم

ونددت المحكمة بسلوك المرأة (32 عامًا) بعد وفاة الطفلة، مشيرة إلى أنها وضعت مسدسًا على رأس والدة الطفلة لكي تجبرها على عدم البكاء، ورأت المحكمة أن العواقب النفسية الوخيمة التي لا تزال والدة الطفلة تعاني منها حتى الآن من عوامل تشديد العقوبة بحق المتهمة.

وكانت المحاكمة الأولى انتهت بالحكم بالسجن على المتهمة وتدعى جنيفر دبليو، لمدة 10 أعوام.

وكانت المرأة قد انضمت إلى تنظيم داعش الإرهابي، وهي في سن الـ 23 عامًا، وتزوجت من أحد مقاتلي التنظيم، وتم الزواج عن طريق محكمة تابعة للتنظيم.. واحتفظ الزوجان معًا بالطفلة الأيزيدية ووالدتها كجاريتين.

السجن مدى الحياة في ألمانيا

ويقضي زوج المتهمة السابق، الذي قيد الفتاة بالسلاسل في فناء منزلهما، حكمًا بالسجن مدى الحياة في ألمانيا بعد أن أدانته محكمة في فرانكفورت بارتكاب إبادة.. وقد أكدت محكمة كارلسروه هذا الحكم.

المحاكم الالمانية ستعيد النظر في محاكمة الجهادية "جنيفر دبليو" التي شاركت في جريمة قتل الطفلة الايزيدية التي كانت تبلغ من العمر 5 اعوام.



من المتوقع ان تصدر المحكمة عقوبة أكثر صرامة حسب المطلعين على القضية والذين يتوقعون بأن تكون مدى الحياة. pic.twitter.com/fJ4w7AarH3 — ايزيدي 24:: Ezidi 24 (@Ezidi24) March 9, 2023

وكان الرجل قد اشترى الفتاة ووالدتها بعد أن اختطفهما تنظيم داعش الإرهابي، وهو مصير عانت منه كثير من الأيزيديات.

من جانبها، تقول منظمة كنيات إن 6417 أيزيديًا تم أسرهم، وأن 3568 منهم إما تمكنوا من الهرب أو تم إنقاذهم.

2700 سيدة وطفل مفقودون

وحسب المنظمة الدولية للهجرة التي تدعمها الأمم المتحدة، لا يزال هناك حوالي 2700 امرأة وطفل أيزيدي في عداد المفقودين. ولا يزال الكثير منهم مع خاطفيهم.

ومن بين 300 ألف أيزيدي فروا من ديارهم في سنجار بسبب هجوم تنظيم الدولة الإسلامية على المنطقة ما يقرب من نصفهم لا يزالون يعيشون في مخيمات في المنطقة الكردية في العراق، حيث لا يمكنهم العودة إلى منازلهم في منطقة سنجار لأنها تعرضت لدمار شامل، وموقعها الاستراتيجي على الحدود العراقية - السورية يجعلها منطقة خطرة، حيث تتصارع الميليشيات التي جاءت لقتال داعش فيما بينها من اجل السيطرة على المنطقة.

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