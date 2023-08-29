الطفلة المعجزة، ندى من ذوي الهمم ترسم أشهر الشخصيات ببراعة (فيديو)

لم تستسلم وقررت الخروج من العزلة وصنعت لنفسها عالمًا خاصًا داخل حجرتها، واتخذت من الأقلام والألوان أصدقاءًا لها، لتوثق موهبتها على تلك الأوراق البيضاء التى ترسم عليها أشهر الشخصيات.

قبل ثلاث سنوات قررت ندى شبل الطالبة بالصف الثالث الإعدادي في مدرسة الصم وضعاف السمع بشبين الكوم، بمحافظة المنوفية، قضاء بعض الأوقات فى الرسم على مجلدات الكتب والأوراق البيضاء واستمرت فى ذلك حتى تطورت كثيرًا.

لاحظ والدها اهتمامها بالرسم فقرر اختبارها برسم بعض الأشخاص مثل أشقائها ووالدتها وأقاربها لنؤكد موهبتها وتقوم بإنجاز المهمة على الوجه الأمثل ليقرر توفير ما يلزمها من أدوات لتمارس هوايتها في الرسم.

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دور المدرسة

ساعدتها إدارة المدرسة وألحقوها بقسم الزخرفة لتنمية موهبتها والإستفادة منها بعد أن شاهد المسئولين بها بعض رسومات ندى حيث قاموا بدعمها وتوجيهها وإعطائها بعض النصائح لتطور من موهبتها.

صلاح والسيسي.. أبرز الشخصيات التي قامت ندى برسمها حيث تقوم باختيار صورة من مواقع الإنترنت ثم تقوم برسمها ببعض الأقلام حيث لا تملك الكثير من الأدوات التي من المفترض أن تكون لديها خلال الرسم.

لم تتلق ندى أية كورسات في تعلم الرسم لكنها قامت بتطوير موهبتها من خلال الممارسة خلال الكثير من الأوقات في السنوات الماضية لتبدع فى رسم أجمل اللوحات الفنية وتقوم بوضعها داخل حجرتها.

نقص بعض الخامات وأدوات الرسم أبرز ما تعاني منه الطفلة الموهوبة، لذا طالب والد ندى المسئولين بتبني موهبة نجلته وتوفير الدعم اللازم لها لتستمر فى ممارسة هوايتها وإبداعها فى الرسم.