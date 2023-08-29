الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رياضة

‏عمر طارق لاعب سلة الأهلي يجدد تعاقده لمدة 4 مواسم

عمر طارق، فيتو
عمر طارق، فيتو

جدد عمر طارق لاعب فريق السلة بالنادي الأهلي تعاقده مع المارد الأحمر لمدة أربعة مواسم قادمة بعد النتائج الجيدة التي حققها اللاعب مع القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.

ويعتبر عمر طارق من أهم العناصر المميزة للنادي الأهلي ومنتخب مصر، حيث يعتبر ركيزة أساسية للفريق خلال الموسم الماضي.

كيجو ينضم للنادي الأهلي 

أعلن خالد العوضى مدير عام النشاط الرياضي بالنادى الأهلى عن انضمام مصطفي كيجو إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالنادي قادما من صفوف فريق الشمال القطرى بعقد ممتد لمدة أربع سنوات في صفقة انتقال حر.

 

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وشهدت الساعات القليلة الماضية إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية بين إدارة النادي ومصطفى كيجو لضمه الى قائمة الفريق استعدادا لمنافسات الموسم القادم.

 

وقع مصطفى كيجو لاعب المنتخب الوطني لكرة السلة ونادي الزمالك السابق، على عقود انتقاله للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات، تبدأ من الموسم المقبل 2023/2024.

 

قائمة منتخب لكرة السلة في المونديال 

وكان قد أعلن الجهاز الفني لمنتخب كرة السلة بقيادة الكندي روي رانا، قائمة تضم 12 لاعبا، للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم في الفلبين واليابان وإندونيسيا بمشاركة 32 منتخبا في الفترة من 25 أغسطس وحتى 10 سبتمبر من العام الجاري.

وضمت قائمة اللاعبين كل من:

آدم موسى

كريم حاتم

ايهاب امين

يوسف شوشة

عمرو الجندي

عمر هشام

عمرو زهران

باتريك جاردنر

عمر طارق

خالد عبد الناصر

عاصم مرعي

أنس أسامة

 

وتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة بصحبة المكسيك ومونتينيجرو وليتوانيا.

 

وتأهل المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم ممثلًا عن قارة أفريقيا بصحبة كل من أنجولا وجنوب السودان والرأس الأخضر وكوت ديفوار.

 

وتأهل المنتخب الوطني لكرة السلة للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة، بعد احتلال المركز الثاني في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.

 

مشوار منتخب مصر 

وخسر المنتخب الوطني الأول لـ كرة السلة بقيادة المدير الفني الكندي روي رانا، أمام منتخب جنوب السودان بنتيجة (97-77) في الجولة الثالثة والأخيرة من المرحلة الأخيرة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

 

وحقق منتخب مصر لكرة السلة بقيادة المدير الفني الكندي روي رانا، الفوز على منتخب تونس بنتيجة (71-67)، في الجولة الأولى من المرحلة الأخيرة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، قبل أن يخسر في الجولة الثانية أمام منتخب الكاميرون.


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الأهلي المارد الأحمر عمر طارق القلعة الحمراء كيجو

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