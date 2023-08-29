الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تجديد تكليف عمرو عادل رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية

الوزير عمرو عادل
الوزير عمرو عادل رئيس الرقابة الإدارية، فيتو

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القرار رقم ٣٦١ لسنة ٢٠٢٣ بتجديد تكليف الوزير عمرو عادل حسنى للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام.

 

 

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