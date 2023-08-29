الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الأرصاد الجوية تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة بعد الموجة الحارة

حالة الطقس في مصر،
حالة الطقس في مصر، فيتو

حالة الطقس، كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة.

 

درجة الحرارة علي القاهرة 

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: درجة الحرارة العظمى تسجل غدا على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية وتصل  المحسوسة إلى 39 درجة مئوية.


انخفاض درجات الحرارة

وأكد: بدءًا من الجمعة المقبلة ستشهد درجات الحرارة انخفاض ملحوظ  لتعود إلى معدلاتها الطبيعية.

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حالة الطقس غدا الأربعاء 30 -8-2023 فى مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 29-8-2023 في مصر

 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث تظهر السحب المنخفضة علي شمال البلاد،  والقاهرة الكبرى مما يعمل علي  تلطيف الأجواء، ويسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

 

حالة الطقس غدا الأربعاء

 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل للحرارة رطب ليلا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب الصعيد  .

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، مائلا للحرارة ليلا.


طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء
ويسود طقس مشمس  على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).
 

كيفية قياس درجات الحرارة فى الظل
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شروط موحدة على مستوى العالم وضعتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عند قياس درجة الحرارة وهى:

١-وجود جهاز الترمومتر فى صندوق خشبى ينفذ من خلاله الهواء

٢-لا يتأثر بالرياح

٣- ألا تصل إليه أشعة الشمس ولا يتأثر بحرارة سطح الأرض، أي يقيس درجة حرارة الهواء في الظل  ولا يقيس درجة الحرارة التى يحس بها جلد الإنسان.

وقالت الأرصاد الجوية إن المقاييس المتنقلة المحمولة والمكشوفة للهواء وداخل السيارات، تسجل حرارة الهواء فى حيز هوائى غير ملائم للقياس يتأثر بعوامل أخرى، لذا نجد درجة الحرارة المسجلة فى الأجهزة المتنقلة تختلف عن التسجيل الرسمي.

وأكدت أن درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت تعرضه لأشعة الشمس ومدتها وايضا سرعة الرياح ونسبة الرطوبة في الهواء فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الإنسان فيزيد إحساسك بالحرارة.

ونوهت الأرصاد أن الاختلاف بين الحرارة المعلنة والمحسوسة سيظهر جليًا خلال الفترة القادمة، نظرًا لزيادة نسبة الرطوبة الناتجة عن امتداد منخفض الهند الموسمى وتأثيره علينا.

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