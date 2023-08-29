عمرو السولية يواصل برنامجه التأهيلي بمعسكر الأهلي في النمسا

واصل عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي برنامجه التأهيلي بمعسكر الفريق في النمسا بعد أن جهز له تامر أبوالعينين رئيس الجهاز الطبي للمارد الأحمر برنامجا خاصا خلال فترة المعسكر، قبل أن يتم عرضه على الطبيب النمساوي.

وكان عمرو السولية قد أصيب في تدريبات النادي الأهلي قبل السفر بأيام قليلة إلى العاصمة النمساوية جنيف استعدادا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

تفاصيل المران الثاني للأهلي بالنمسا

بدأ المران بمحاضرة من جانب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، حرص خلالها على شرح بعض الأمور التي ينوي تطبيقها خلال التدريبات المقبلة.

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وشهد المران تدريبات بدنية قوية تحت قيادة كارلوس برينجر مدرب الفريق، وكذلك تيزيان أندريس أندويا مخطط الأحمال.

وخاض الفريق التدريب الصباحي في تمام العاشرة والنصف بتوقيت النمسا (الساعة الحادية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة)، بينما سيكون المران المسائي في الخامسة مساءً بتوقيت النمسا (السادسة مساءً بتوقيت القاهرة).

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى النمسا أمس الإثنين، لبدء المعسكر الإعدادي للموسم المقبل، تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا مغلقًا حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

قائمة الأهلي الأفريقية استعدادا للموسم الجديد

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على قائمة الفريق الأفريقية استعدادا للموسم الجديد.

وعلمت “فيتو” أن قائمة الأهلي الأفريقية ستأتي على النحو التالي:

محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس ومعتز محمد وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني وأكرم توفيق وكريم فؤاد ورضا سليم وإمام عاشور ومروان عطية وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وحسين الشحات ومحمد فخري ورأفت خليل وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمود كهربا.

3 مهاجمين في قائمة الفريق بمعسكر النمسا

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على اصطحاب 3 مهاجمين فقط في قائمة الفريق بمعسكر النمسا.

وتضم قائمة الأهلي التى سافرت إلى النمسا، ثلاثة عناصر فقط في خط الهجوم، وهي: صلاح محسن، ومحمود كهربا، ومحمد زعلوك (اللاعب الصاعد).

وفقد الأهلي ثلاثة عناصر هجومية بعد رحيل محمد شريف إلى الخليج السعودي وشادي حسين إلى زد مع تفعيل بند بيع حسام حسن إلى سموحة نهائيا.

إمام عاشور يتعافى من الإصابة في العضلة الخلفية

من جانب آخر، أكد مصدر داخل الأهلي أن إمام عاشور قطع شوطا كبيرا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، ويحتاج إلى 10 أيام من أجل العودة بشكل تدريجي للمشاركة جماعيا.

وأضاف: مشاركة اللاعب من عدمه في مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر القادم بالسعودية تبقى محل دراسة من قبل الجهاز الطبي الذي ينتظر انتهاء برنامج تأهيل اللاعب لحسم موقفه النهائي بشأن وضعه من عدمه في حسابات الجهاز الفني في مباراة اتحاد العاصمة الجزائري.

وقال مصدر داخل الأهلي: إن خالد عبد الفتاح لاعب الفريق يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة كسر الترقوة التي تعرض لها في مباراة المصري الأخيرة بالدوري وسيتم عرضه أيضا علي أحد الأطباء في معسكر النمسا من أجل الوقوف على تطورات حالته وتحديد موعد إعلان جاهزيته.