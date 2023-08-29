منافسة شرسة للاستحواذ على شركة وطنية بعد تقدم «طاقة عربية» بعروض لضمها

منافسة شرسة بين "طاقة عربية" وشركات أخرى بغرض الاستحواذ على الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية"، وتعتزم تلك الشركات تقديم عروض شراء جديدة.

شركة طاقة عربية تقدم عرض

وكشفت شركة طاقة عربية أنها تقدمت بعرض غير ملزم لشراء حصة في محطات شركة وطنية للبترول، مع التزامها من الجهات التي تدير عملية الطرح بعدم الإفصاح عن أية معلومات.

وحسب إفصاح البورصة المصرية اليوم؛ فقد تأهلت الشركة للمرحلة الثانية من ضمن قائمة الشركات المتقدمة، وبناءً عليه فقد تم دعوة الشركة للبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة ولم يتم تحديد سبل التمويل حتى تاريخه وسوف نوافيكم بأية مستجدات في حينه.

خبير يكشف التفاصيل الخاصة بالعروض

وقال خبير أسواق المال محمد حسن لـ “ فيتو ”: تسعى طاقة عربية والتي بدأ الاكتتاب والقيد عليها منذ وقت قريب لا يتجاوز الشهرين والمدرجة حديثًا في البورصة المصرية إلى أن الاستحواذ على أسهم شركة وطنية هو أمر مثير للاهتمام.

محمد حسن، فيتو

عرض غير ملزم لشراء حصة في محطات شركة وطنية

وأضاف حسن قائلا: أوضحت شركة طاقة عربية في وقت سابق، أنها تقدمت بعرض غير ملزم لشراء حصة في محطات شركة وطنية، وقالت إنه لم يتم حتى الآن تحديد سبل تمويل الصفقة، وجرى دعوتها للبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة، وفق إفصاح للبورصة المصرية الشركة أضافت أنه لم يتم تحديد سبل التمويل حتى الآن، مشيرا إلى أن وطنية مملوكة بالكامل لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، الذي يمتلك في نفس الوقت 20% من أسهم طاقة عربية.

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شركة طاقة عربية، فيتو

طلب تسجيل سهم طاقة عربية منذ شهرين

الجدير بالذكر جاء طلب تسجيل سهم طاقة عربية المقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والخاص بالشركات الراغبة في التسجيل لدى الهيئة والطرح فى البورصة المصرية، وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( 121 ) لسنة 2017، والمادة 1 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وفى ضوء طلب التسجيل الوارد إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، وتقرير الإفصاح بغرض التداول باسم شركة طاقة عربية ش.م.م، بالبورصة المصرية، كما جاء رد الهيئة العامة للرقابة المالية بأنه ليس هناك ما يمنع بدء التداول على سهم شركة طاقة عربية.