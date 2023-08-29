الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رياضة

الأهلي يجدد تعاقده مع لاعبة اليد السنغالية دوجو

دونجو كامارا، فيتو
دونجو كامارا، فيتو

جدد النادي الأهلي تعاقده مع المحترفة السنغالية دونجو كمارا، لاعبة سيدات اليد، بعد أن انضمت في يناير الماضي، وحصدت دونجو كمارا لقبي الدوري وكأس مصر رفقة الأهلي، الموسم المنقضي.

وشاركت دونجو رفقة منتخب بلادها في الوصول إلى بطولة العالم المقبلة وتحقيق المركز الرابع في بطولة أفريقيا رفقة أسود التيرانجا.

ويستعد الأهلي لخوض مباريات الدوري في سبتمبر، كما يشارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا في الكونغو برازفيل في نفس الشهر.

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جدول بطولة دوري كرة اليد

في سياق آخر، أعلن مسئولو لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد عن جدول المرحلة الأولى من دوري المحترفين للموسم الحالي 2023/2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة الأولى من دوري المحترفين يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر، وتختتم منافسات المرحلة الأولى يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر.

وتضم المرحلة الأولى من دوري المحترفين 16 فريقا، يلعبون دوري من دور واحد، ثم يتأهل أول 8 فرق للمنافسة في المرحلة الثانية والتي تقام بنظام دوري ذهاب وإياب.

 

وجاء جدول المرحلة الأولى من دوري المحترفين كالتالي:

منتخب مصر للناشئين رابع كأس العالم لكرة اليد 

في سياق آخر خسر المنتخب الوطني لكرة اليد أمام منتخب كرواتيا بنتيجة (39-36)، في المباراة التي جمعت بينهما  للمنافسة على برونزية بطولة العالم للناشئين المقامة حاليا في كرواتيا.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم منتخب كرواتيا على مصر بنتيجة (18-17)، قبل أن يتعادل المنتخبين في الشوط الثاني بنتيجة (30-30).

ولعب الفريقان وقتًا إضافيًّا مدته 10 دقائق مقسم على شوطين، حسم خلالها منتخب كرواتيا المباراة لصالحهم.

وخسر المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد 2004 بقيادة محمد الألفي المدير الفني، أمام منتخب الدنمارك، بنتيجة (35-39)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات نصف نهائي بطولة العالم المقامة حاليا في كرواتيا.

 

وكان الشوط الأول من مباراة مصر والدنمارك قد انتهى لصالح الأخير بنتيجة (18-23).

 

 

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الأهلي دونجو كمارا سيدات اليد كأس مصر أسود التيرانجا

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