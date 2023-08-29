الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

رئيس الوزراء يتابع خطة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيتو

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة، بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة خطة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتمكين القطاع الخاص.

 وجاء ذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة. كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

Advertisements

 

وحضر الاجتماع من ممثلي مؤسسة التمويل الدولية، إيمانويل نيرينكيندي، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للحلول الشاملة، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، والدكتورة ليندا رودو، مسئولة استشارات المعاملات المالية لدى مؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسئولي المؤسسة.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالتعاون الذى دشنته الحكومة مع مؤسسة التمويل الدولية، بعد أن تم اختيارها كمستشار استراتيجي للحكومة لبرنامج الطروحات، سعيًا من الحكومة للاستفادة من الخبرات  المتراكمة للمؤسسة في تمكين القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، وتنفيذ الطروحات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. 

وخلال الاجتماع، استعرض وفد مؤسسة التمويل الدولية تفاصيل خطة العمل المقترحة من جانبهم، والتى جاءت كمحصلة للدراسة التى قاموا بها على مدار الشهور الثلاثة الماضية، وتضمنت القطاعات المستهدفة، وآليات الطرح والترويج.

ووجه رئيس الوزراء فى ختام الاجتماع بعقد جلسات عمل مفصلة بين مسئولى وحدة الطروحات التابعة لمجلس الوزراء، ومسئولى المؤسسة، للاتفاق حول باقى التفاصيل الفنية، والبرنامج الزمنى.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء قد شهد فى ١٨ يونيو الماضى توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، والتي تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشارًا استراتيجيًا للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

ووفقًا للاتفاقية، تقوم مؤسسة التمويل الدولية، بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي. 

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

احمد سمير وزير التجارة والصناعة الدكتوره رانيا المشاط الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حسن عبدالله محافظ البنك المركزي طارق الملا وزير البترول محافظ البنك المركزي وزير التجارة

مواد متعلقة

تعرف على أبرز عمليات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع من المواني

معلومات الوزراء يطلق مبادرة "بنفكر لبلدنا 50 فكرة" لاقتصاد أكثر تنافسية

توقيع مذكرة تفاهم بين "مصر السيادي" و"إندوراما" العالمية بحضور رئيس الوزراء

بعد مد فترة صلاحية التأشيرة، معلومات الوزراء ينشر رابط النافذة الرقمية لليخوت الأجنبية

مجلس الوزراء: تسليم أجهزة Wi Fi لـ 22 ألف محطة لاسلكية بالعاصمة الجديدة

وزير المالية يكشف عن خطة الدولة في خفض الدين

توفير 10 مستلزمات طبية، رئيس الوزراء يتابع موقف توافر الأدوية للقطاع الصحي

رئيس الوزراء يتابع مشروعات التعاون مع شركة سكاتك النرويجية

الأكثر قراءة

علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

علاء مبارك ينشر تغريدة ساخرة عن تعويم الجنيه: "خفة دم المصريين ملهاش حل"

وكيل أعمال نجم الزمالك يحدد شرطه للانتقال إلى الأهلي

بالخطوات رابط الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب 2023 والتحويلات

دارت عجلة الحرب في النيجر، تفاصيل عملية عسكرية فرنسية استهدفت القصر الرئاسي

شوبير: شكوك حول انضمام محمد الشناوي للمنتخب

بسبب ليفربول، خطوة مفاجئة من اتحاد جدة في المفاوضات مع محمد صلاح

بلومبرج تكشف سبب توسيع بريكس وأهم المخاوف المتوقعة مستقبلا

Advertisements

منوعات

المزيد

حبيبة فتاة مصرية حولت بكاء أطفال روسيين إلى فرحة

فطر الزومبي، كائن يقوم بتحنيط فريسته قبل التهامها

فيديو يثير الرعب في أستراليا لثعبان عملاق فوق سطح منزل

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 29-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي على مدار 48 ساعة

شعبة الذهب تعلن متوسط أسعار الذهب خلال شهر أغسطس

أسعار الأعلاف اليوم، ارتفاع جديد في سعر الذرة المستورد بالأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

هل انفصل الأمير هاري عن ميجان؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم رفع اليدين في الدعاء عند النوازل

ما حكم الشرع في العلاج بدواء به نسبة كحول؟.. أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم الحادثة في المنام وعلاقته بالقلق والتوتر والخلافات الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية