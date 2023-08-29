قضايا الترجمة واحتفاء بمئوية سيد درويش في عدد سبتمبر من مجلة الثقافة الجديدة

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد الجديد سبتمبر 2023 من مجلة الثقافة الجديدة برئاسة تحرير الكاتب طارق الطاهر.

موضوعات مجلة الثقافة الجديدة

ونقرأ في هذا العدد في باب تراث مقالًا بعنوان: "اللغم والأنين.. فن مهمش من صعيد مصر"، كتبه أحمد فوزي حميدة، ويستكمل الكاتب محمد جبريل بابه بمقال عنوانه: "التراث والهوية القومية". ويكتب عيد صالح بورتريهًا بعنوان: "سامي الغباشي.. بين التشوف الإبداعي والتصوف الروحي". كما يكتب محمود عبد الباري في رحيل سيد خلاف الباحث بمجمع اللغة العربية بعنوان: "سيد خلاف.. باحث سعى نحو الكمال".

Advertisements

شوقي حجاب

وكتب مسعود شومان دراسة عن الراحل شوقي حجاب بعنوان: "شوقي حجاب.. صياد الحياة من بحيرة الجماعة الشعبية". كما نطالع ببليوجرافيا أعدها شوقي بدر يوسف بعنوان: "خمسون عامًا على رحيل محمود تيمور.. رائد القصة العربية".

قضايا الترجمة

وقد أعدت الكاتبة الصحفية عائشة المراغي ملف هذا العدد بعنوان: "قضايا الترجمة.. من وحي التجربة"، كتب فيه نخبة من المترجمين، هم: جمال المراغي، أحمد عبد اللطيف، عبد الرحيم يوسف، ميسرة صلاح الدين، هاني السعيد، أحمد صلاح الدين، خالد رؤوف، محسن فرجاني، رشا صالح، ماريان فخري، محمد عثمان، نجوى عنتر، شريف بكر، إسلام رمضان، محمد البعلي، وائل الملا، محمد فوزي، ويتضمن الملف حوارًا مع الدكتورة كرمة سامي؛ مدير المركز القومي للترجمة.

كما حوى هذا العدد دراستين، هما: "ما الحاجة إلى النظرية الأدبية؟" لسعيد فرغلي حامد، و"مشهدية النص في شعر محمود قرني" لأسماء عطا.

الثقافة الجديدة 2

وفي الثقافة الجديدة 2 التي تعد مجلة متخصصة في الفنون داخل المجلة الأم نقرأ: "من الثراء والاستعراض إلى الإنتاج البسيط" لوليد الخشاب، "من التراث الشفاهي بدار الكتب المصرية" لميادة مدحت، "كارل دافيلا: الموسيقى الإلكترونية اجتاحت العالم" حوار: سفيان أكديرة، ترجمة: وداد السعدوني، "الغفير الذي لم يجسده خالد صالح على خشبة المسرح" لمينا ناصف، "وهج الغنائية الشعبية العراقية في أعمال محمود فهمي" لأمجد عبد السلام عيد، "رسوات مصر عتيقة لشريف عبد البديع" لمحمد كمال.

بالإضافة إلى المقالات الثابتة التي يكتبها مجموعة من كبار المفكرين المصريين والعرب، هم: د. فاطمة قنديل، د. محمد مشبال، د. محمد عبد الباسط عيد، د. هشام زغلول، سمير الفيل، علاء خالد، عبيد عباس، ناهد صلاح.

مئوية سيد درويش

واحتفاءً بالذكرى المئوية لرحيل سيد درويش آثرت المجلة أن يكون الاحتفاء بهذا الرمز مختلفًا؛ لذا أعدت الكاتبة الصحفية إسراء النمر ملحقًا خاصًا يوزع مجانًا مع هذا العدد، بعنوان: "100 عام على رحيل سيد درويش"، نطالع فيه مقالات ودراسات لكل من: إسراء النمر، بديع خيري، توفيق الحكيم، زكي طليمات، محمد عبد الوهاب، صلاح عبد الصبور، عبد الرحمن الطويل، فيروز كراوية، شريف صالح، ميسرة صلاح الدين، عصمت داوستاشي.