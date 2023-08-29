سفارة مصر بالنمسا: بعثة الأهلى تحظى باهتمام كبير

أكد المستشار محمد البحيري، القنصل العام لجمهورية مصر العربية بالنمسا، أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحظى باهتمام شديد منذ وصولها إلى الأراضي النمساوية، للانتظام في معسكر مغلق، استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد في مصر، سواء على الصعيد الجماهيري أو الإعلامي، بعد اختيار بطل مصر وإفريقيا خوض معسكره التحضيري في النمسا.

المستشار محمد البحيري القنصل العام لجمهورية مصر العربيه بالنمسا



وأكد المستشار البحيري أن التنسيق يتم على أعلى مستوى بين سفارة مصر في النمسا، وعمرو مرزوق وهشام مرزوق المسئولين عن مجموعة Sixyards، المنظمة للمعسكر، من أجل تلبية كل مطالب الحهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، الذي أشاد بالأجواء، وتجهيزات الملاعب قبل خوض مباراتين وديتين، في إطار استعداده لخوض أول استحقاقات الموسم الجديد، أمام نادي اتحاد العاصمة الجزائري، بطل الكونفيدرالية الإفريقية، في كأس السوبر الإفريقي بالمملكة العربية السعودية، المقرر لها ١٥ سبتمبر المقبل

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وشهدت الفترة الماضية اتصالات مكثفة بين الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والسفير محمد الملا، سفير جمهورية مصر العربية في النمسا، قبل سفر البعثة، وبمجرد وصول الفريق للمطار كان هناك استقبالًا شعبيًا لبعثة الأهلي في فيينا

ويبلغ تعداد الجالية المصرية بحوالي ٣٠ ألف نسمة، يتابع عدد غفير منهم تدريبات الأهلي بحرارة وشغف، انتظارًا للقائين الوديين اللذين يخوضهما الأهلي في معسكره التحضيري، استعدادًا للموسم الكروي الجديد



من ناحية أخرى واصل خالد عبد الفتاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجه التأهيلي قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل.

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي من أجل التعافي تمامًا من الإصابة التي عانى منها مع ختام الموسم الماضي بكسر في الترقوة، وخضع لجراحة على أثرها في مطلع الشهر الجاري.

وقام خالد عبد الفتاح بالمشاركة في جزء من التدريبات مع لاعبي الأهلي، وفقًا لبعض الإجراءات الوقائية طبقًا لتعليمات الجهاز الطبي.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى النمسا أمس الإثنين، لبدء المعسكر الإعدادي للموسم المقبل، تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا مغلقًا حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

الأهلي يقيد حارسين في قائمته الأفريقية

من ناحية أخرى قام مسئولو النادي الأهلي بقيد الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير فقط في قائمة الفريق التي تستعد لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالسعودية يوم 15 سبتمبر القادم.

ويحق للأهلي قيد 18 لاعبا فقط و7 أعضاء جهاز فني ومنح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف الفريق الحق في الاستبدال بحد أقصى 48 ساعة قبل المباراة أي يوم 13 من الشهر القادم.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الثاني للفريق في النمسا صباح اليوم.

شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الوحدات التدريبية التي سيخضع لها للفريق في مران اليوم بالإضافة إلي مراجعة بعض الأحمال البدنية التي سوف يخضع لها بعض اللاعبين لرفع معدلات اللياقة البدنية لهم خلال فترة الإعداد.

انتظم خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي في مران الفريق صباح اليوم بعد تعافيه من آثار جراحة كسر الترقوة التي تعرض لها في مباراة المصري الأخيرة بالدوري.

وشارك خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي في مران الفريق الثاني صباح اليوم في النمسا بعد تعافيه من الإصابة.

رفض مسئولو النادي الأهلي مقترح اتحاد الكرة بشأن السماح بضم بعض اللاعبين في مباراة اثيوبيا واستدعاء محمد عبد المنعم فقط لمباراة تونس مؤكدين تمسكهم بجميع اللاعبين من أجل مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر القادم بالسعودية.

وأرسل اتحاد الكرة أرسل للنادي الأهلي يطلب السماح للرباعي ( محمد الشناوي - محمد عبد المنعم - محمد هاني - مروان عطية) للمشاركة مع المنتخب في مباراة إثيوبيا ثم استبعاد ثلاثة منهم بعد المباراة والسماح لـ (محمد عبدالمنعم) الاستمرار في المعسكر والمشاركة في مباراة تونس يوم 12 سبتمبر.



من جانبه أرسل الأهلي رفضا قاطعا لاتحاد الكرة لمقترح المنتخب وتمسك بإعفاء لاعبيه من معسكر المنتخب.

كما عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع صلاح محسن مهاجم الأهلي في معسكر النمسا طالبه خلالها بالتركيز نظرا لكونه سيكون المهاجم الأول في حساباته الفنية في الموسم الجديد بعد فشل صفقة البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جونبوك هيونداي الكوري.

وقال مصدر داخل الفريق إن كولر أكد للاعب أنه سيقوم بإعادة تقديمه بشكل جديد يعيده من جديد لمقدمة تصنيف المهاجمين في الدوري المصري ولكنه يحتاج إلى التزامه وتركيزه داخل الملعب وخارجه.

كما قال مصدر داخل الأهلي إن كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أبلغ مسئولي النادي أنه لن يكون في حاجة إلى مهاجم أجنبي جديد بعد تعثر صفقة سوزا مهاجم جونبوك هيونداي.

أضاف أن كولر أكد أنه سيخوض المنافسات القادمة محليا وقاريا دون مهاجم لحين التعاقد مع سوزا في انتقالات الشتاء القادم.

وأوضح أن كولر أبلغ إدارة النادي الأهلي أنه ينتظر حتى انتهاء فترة القيد إما التعاقد مع سوزا أو سيبدأ الموسم دون مهاجم والاعتماد علي الموجودين في القائمة صلاح محسن وكهربا وبيرسي تاو ومحمد زعلوك.