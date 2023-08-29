الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

المجمع الإسلامي بالسنانية في دمياط ينظم ندوة حول ترشيد استهلاك المياه

ندوة عن ترشيد المياه
ندوة عن ترشيد المياه في مصر، فيتو

نظمت جمعية المجمع الإسلامي بالسنانية بالتعاون مع الإدارة العامة للمكتب الإعلامي بوزارة الموارد المائية والري ندوة توعية مائية حول ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها بقاعة بالم لاند التابعة للمجمع الإسلامي.


تناولت الندوة تعريف الحاضرين بموقف مصر المائي والتحديات التي تواجه قطاع المياه والتأكيد على محدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية لثقافة الترشيد، مع توعية المواطنين  بالسلوكيات الإيجابية لترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها، حيث تقوم الدولة بجهود كبيرة تطوير وتبطين الترع وذلك للحفاظ على المياه.

كما تم التعريف بالتغيرات المناخية وأثرها على الموارد المائية، وتوعية المواطنين بأهمية المياه وطرق الحفاظ عليها وتوعية الشباب بالسلوكيات الإيجابية لترشيد المياه وكذلك مجهودات الوزارة لرفع الوعى بقضايا المياه ومواجهة التحديات المائية في ظل التغيرات المناخية.

وقال المهندس سامي الجحر رئيس مجلس إدارة المجمع الإسلامى بالسنانية إن مصر تولي قضية المياه أقصى درجات الاهتمام سواء من حيث المحافظة على مواردها المائية وحُسن إدارتها أو الدفاع عن حقوقها التاريخية في مياه النيل، المورد الرئيسي للمياه، وهو ما تمت ترجمته في اتفاقيات قانونية عديدة شاملة ومحددة، مع دول حوض النيل، تلزم الجميع باحترامها وعدم الإخلال بها، وفى المقابل تتعاون مصر مع دول حوض النيل وتشاركها في العديد من المشاريع التنموية لديها ومن أهم هذه الاتفاقيات:‏ اتفاقية ‏1959‏، التي تحصل مصر بمقتضاها على ‏55.5‏ مليار متر مكعب‏ سنويًا من المياه.‏

Advertisements

المهندس سامي الجحر يلقي كلمته عن ترشيد المياه

وأضاف المهندس محمد زيدان من هندسة ري كفر سعد أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في عملية تبطين الترع وتعمل علي تغطية حوالي ٢٠ ألف كيلو متر وذلك من اجل سرعة المياه للنهايات وزيادة الإنتاجية وزيادة الرقعة الزراعية والحفاظ علي المجري المائي من التلوث 

‏‎كما تم استعراض عدد من المشروعات القومية التي تقوم الدولة ممثلة في وزارة الري بتنفيذها لتعظيم الإستفادة من كل قطرة مياه ولا سيما مشروعات تأهيل وتبطين الترع والتحول إلى أساليب الري الحديث.

‏‎كما أكدت هبة عبد العزيز مدير إدارة التوعية بالوزارة على استراتيجية الوزارة في مواجهة العجز المائى التعاون مع الجهات المعنية فى الحفاظ على نعمة الماء والسلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية وتوضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية

النائب حسن عبد الوهاب يلقي كلمته


ووجه النائب حسن عبد الوهاب عضو مجلس النواب ونقيب الفلاحين بمحافظة دمياط الشكر لوزير الري علي المجهودات الكبيرة المبذولة كما أشاد بالجهود التي بذلت في  تبطين الترع في القرى وزيادة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية وحل مشاكل الفلاحين بعد تبطين الترع خاصة في مركز كفر سعد

وكان من عوامل نجاح هذا الحفل المبدع جلال غازي كروان الحفل والذي قدم الحفل باسلوبه الجذاب المتميز واطفي عليه مشاعر البهجة والفرحة التي تتناغم مع الأهداف الإنسانية والوطنية لهذا التكريم 
وقد شهد الحفل وعدد من رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية والخيرية وعدد كبير جدا من الإعلاميين والصحفيين الذين تم تكريمهم على هامش الندوة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

استهلاك المياه استخدام المياه التغيرات المناخية المجمع الأسلامي الموارد المائية والري ترشيد استهلاك المياه قطاع المياه قضايا المياه وزارة الموارد المائية والري

مواد متعلقة

محافظ دمياط تتفقد المخابز لمتابعة معدلات الإنتاج وحصص الدقيق

ساخرون.. غراب البين يكتب: متعكننوش على‭ ‬الناس

ساخرون، وزير‭ ‬الكهرباء: أبو‭ ‬الهول ‭ ‬7‭ ‬آلاف‭ ‬سنة‭ ‬واقف‭ ‬تحت‭ ‬الشمس ‬واحنا‭ ‬مش‭ ‬عارفين‭ ‬نعيش‭ ‬بدون تكييفات

وزيرة الثقافة تفتتح الجناح المصري للعمارة في فينيسيا

نيفين الكيلاني ونائب وزير الثقافة الإيطالي يفتتحان الجناح المصري ‏في بينالي فينيسيا

صناع ورجال أعمال: قرارات المجلس الأعلى للاستثمار طفرة بالقطاع، وتساعد في سد الفجوة الدولارية

الدولة المصرية تمُر بمرحلة فارقة.. خطة الحكومة لتمكين القطاع الخاص بعد رسالة الرئيس للوزراء

نائب محافظ المنيا يتفقد عددا من الخدمات بالقرى

الأكثر قراءة

وكيل أعمال نجم الزمالك يحدد شرطه للانتقال إلى الأهلي

دارت عجلة الحرب في النيجر، تفاصيل عملية عسكرية فرنسية استهدفت القصر الرئاسي

شوبير: شكوك حول انضمام محمد الشناوي للمنتخب

مصرع ربة منزل أثناء محاولة الدفاع عن نجلها بالقليوبية

أسطورة تشيلسي: انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة فضيحة وكلوب هو من صنع اسمه

الأهلي يخطر اتحاد الكرة بموقفه من السوبر المصري

عماد البناني يوجه رسالة لجماهير وأعضاء الزمالك

بعد محمد صلاح، ليفربول يرفض رحيل لاعبين آخرين إلى الدوري السعودي

Advertisements

منوعات

المزيد

فطر الزومبي، كائن يقوم بتحنيط فريسته قبل التهامها

فيديو يثير الرعب في أستراليا لثعبان عملاق فوق سطح منزل

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 29-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 29-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023

هل ارتفعت أسعار السكر متأثرة بموسم صناعة حلوى المولد النبوي؟ الشعبة تجيب

وزارة العمل تعلن عن 10 آلاف وظيفة شاغرة، وهذا رابط التقديم (صور)

آخر تحديث لسعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

هل انفصل الأمير هاري عن ميجان؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في العلاج بدواء به نسبة كحول؟.. أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم الحادثة في المنام وعلاقته بالقلق والتوتر والخلافات الزوجية

عالم أزهري: علينا التعلم من سنة سيدنا محمد فى استثمار ذكاء الأطفال

المزيد
الجريدة الرسمية