المجمع الإسلامي بالسنانية في دمياط ينظم ندوة حول ترشيد استهلاك المياه

نظمت جمعية المجمع الإسلامي بالسنانية بالتعاون مع الإدارة العامة للمكتب الإعلامي بوزارة الموارد المائية والري ندوة توعية مائية حول ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها بقاعة بالم لاند التابعة للمجمع الإسلامي.



تناولت الندوة تعريف الحاضرين بموقف مصر المائي والتحديات التي تواجه قطاع المياه والتأكيد على محدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية لثقافة الترشيد، مع توعية المواطنين بالسلوكيات الإيجابية لترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها، حيث تقوم الدولة بجهود كبيرة تطوير وتبطين الترع وذلك للحفاظ على المياه.



كما تم التعريف بالتغيرات المناخية وأثرها على الموارد المائية، وتوعية المواطنين بأهمية المياه وطرق الحفاظ عليها وتوعية الشباب بالسلوكيات الإيجابية لترشيد المياه وكذلك مجهودات الوزارة لرفع الوعى بقضايا المياه ومواجهة التحديات المائية في ظل التغيرات المناخية.

وقال المهندس سامي الجحر رئيس مجلس إدارة المجمع الإسلامى بالسنانية إن مصر تولي قضية المياه أقصى درجات الاهتمام سواء من حيث المحافظة على مواردها المائية وحُسن إدارتها أو الدفاع عن حقوقها التاريخية في مياه النيل، المورد الرئيسي للمياه، وهو ما تمت ترجمته في اتفاقيات قانونية عديدة شاملة ومحددة، مع دول حوض النيل، تلزم الجميع باحترامها وعدم الإخلال بها، وفى المقابل تتعاون مصر مع دول حوض النيل وتشاركها في العديد من المشاريع التنموية لديها ومن أهم هذه الاتفاقيات:‏ اتفاقية ‏1959‏، التي تحصل مصر بمقتضاها على ‏55.5‏ مليار متر مكعب‏ سنويًا من المياه.‏

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المهندس سامي الجحر يلقي كلمته عن ترشيد المياه

وأضاف المهندس محمد زيدان من هندسة ري كفر سعد أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في عملية تبطين الترع وتعمل علي تغطية حوالي ٢٠ ألف كيلو متر وذلك من اجل سرعة المياه للنهايات وزيادة الإنتاجية وزيادة الرقعة الزراعية والحفاظ علي المجري المائي من التلوث



‏‎كما تم استعراض عدد من المشروعات القومية التي تقوم الدولة ممثلة في وزارة الري بتنفيذها لتعظيم الإستفادة من كل قطرة مياه ولا سيما مشروعات تأهيل وتبطين الترع والتحول إلى أساليب الري الحديث.



‏‎كما أكدت هبة عبد العزيز مدير إدارة التوعية بالوزارة على استراتيجية الوزارة في مواجهة العجز المائى التعاون مع الجهات المعنية فى الحفاظ على نعمة الماء والسلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية وتوضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية

النائب حسن عبد الوهاب يلقي كلمته



ووجه النائب حسن عبد الوهاب عضو مجلس النواب ونقيب الفلاحين بمحافظة دمياط الشكر لوزير الري علي المجهودات الكبيرة المبذولة كما أشاد بالجهود التي بذلت في تبطين الترع في القرى وزيادة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية وحل مشاكل الفلاحين بعد تبطين الترع خاصة في مركز كفر سعد

وكان من عوامل نجاح هذا الحفل المبدع جلال غازي كروان الحفل والذي قدم الحفل باسلوبه الجذاب المتميز واطفي عليه مشاعر البهجة والفرحة التي تتناغم مع الأهداف الإنسانية والوطنية لهذا التكريم

وقد شهد الحفل وعدد من رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية والخيرية وعدد كبير جدا من الإعلاميين والصحفيين الذين تم تكريمهم على هامش الندوة.