الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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اقتصاد

شعبة الذهب تعلن متوسط أسعار الذهب خلال شهر أغسطس

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن متوسط أسعار الذهب خلال شهر أغسطس الجاري داخل الأسواق المحلية.

وجاءت متوسط سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشار في السوق المصري نحو 2305 جنيهات، بينما سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2634 جنيها.

توقعات أسعار الذهب 

ووفقا للعاملين في مجال تجارة الذهب فإن الأسعار مرشحة للارتفاع الفترة المقبلة خاصة في ظل التقلبات في أسعار العملة وزيادة الطلب علي المعدن الأصفر على المستوى العالمي وفي ظل التوترات الدولية وانتشار الامراض والأوبئة العالمية.

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أسعار الذهب العالمية اليوم الثلاثاء

زادت أسعار الذهب، الثلاثاء، إذ أظهر انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة في الفترة الأخيرة علامات على أن الاقتصاد منهك، وذلك قبل صدور بيانات حاسمة عن التضخم والوظائف هذا الأسبوع من الممكن أن تحدد مستقبل أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0645 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1923.27 دولار للأونصة ليحوم قرب أعلى مستوى له منذ العاشر من أغسطس والذي بلغه أمس الاثنين. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1951.10 دولار.

وأدى انخفاض الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية وتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات عن أعلى مستوى لها منذ عام 2007، والذي بلغته الأسبوع الماضي، إلى ارتفاع أسعار الذهب.

ويؤدي انخفاض الدولار إلى جعل الذهب، الذي لا يدر عائدا، أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 24.28 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 965.49 دولار. وانخفض البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1247.15 دولار.

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